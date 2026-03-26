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    Trump lüftet Geheimnis um 'riesiges Geschenk' aus Teheran

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran gewährte zehn Öltankern Durchfahrt im Hormus
    • Trump: Angebot sollte Irans Verlässlichkeit belegen
    • Trump fragte Sondergesandten um Erlaubnis Infos zu teilen
    Trump lüftet Geheimnis um 'riesiges Geschenk' aus Teheran
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zehn Öltankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gewährt. Die iranische Seite habe das angeboten, um in den Verhandlungen mit den USA ihre Zuverlässigkeit zu untermauern, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Washington. "Wir haben es wohl mit den richtigen Leuten zu tun", sagte Trump.

    Vor seinen Bemerkungen fragte Trump seinen Sondergesandten Steve Witkoff am Kabinettstisch, ob er die Informationen teilen dürfe - offenbar weil es sich um vertrauliche Angaben handelt. "Ich hoffe, ich habe deine Verhandlungen nicht vermasselt", sagte Trump in Richtung Witkoff.

    Am Dienstag hatte Trump die Iraner in kryptischen Worten für ein Geschenk gelobt, das sie den USA gemacht hätten. "Es war ein riesiges Geschenk, das unglaublich viel Geld wert war", sagte er. Details wollte er zunächst nicht verraten./jcf/DP/stw





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