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    JOY GROUP kündigt Rekordumsatz von über 620 Mio. USD 2025 an

    Mit starkem Wachstum, neuen Marken und globaler Expansion setzt das Unternehmen 2025 im Beauty‑ und Pflegemarkt neue Maßstäbe – bei stabiler Profitabilität.

    JOY GROUP kündigt Rekordumsatz von über 620 Mio. USD 2025 an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Finanzergebnis 2025: jährlicher Einzelhandelsumsatz von über 730 Mio. USD (5,1 Mrd. RMB) und ein Gesamterlös von mehr als 620 Mio. USD (4,3 Mrd. RMB), Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr bei erhaltener Rentabilität.
    • Portfolioerweiterung: Kernmarken JUDYDOLL, JOOCYEE und René Furterer sowie die Zukäufe Biophyto‑genesis und Foltène; Abdeckung von Make‑up, Haarpflege und Hautpflege.
    • JUDYDOLL als Wachstumstreiber: weltweiter Einzelhandelsumsatz von über 430 Mio. USD (+18 %), drittens Jahr in Folge Nr. 1 der Make‑up‑Marken in China; 118 eigene Stores und Präsenz in über 30.000 Einzelhandelsgeschäften.
    • JOOCYEE‑Erfolg: rekordverdächtiger weltweiter Umsatzanstieg von über 15 %; Lippenprodukte mit mehr als 18 Millionen verkauften Einheiten.
    • Stärkung der Haar‑/Kopfhautpflege: René Furterer +30 % Umsatzwachstum in China; Übernahme von Foltène (italienische, klinisch orientierte Marke) und Erwerb von Biophyto‑genesis zur Expansion im Hautpflegebereich.
    • Internationalisierung & F&E: Einzelhandelsumsatz außerhalb Chinas über 87 Mio. USD; Ausbau über E‑Commerce und drei neue Stores in Singapur; Einführung von >600 neuen Produkten, Anmeldung von 20 Patenten, R&D‑Standorte in Shanghai und Mailand.






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