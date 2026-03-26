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    Duck Creek Loss Control wird von PropertyCasualty360 zum Finalisten der Versicherungsleuchttürme 2026 ernannt

    Duck Creek Loss Control wird von PropertyCasualty360 zum Finalisten der Versicherungsleuchttürme 2026 ernannt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    BOSTON, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung definiert, gab heute bekannt, dass seine Duck Creek Loss Control Lösung als 2026 Insurance Luminary Finalist von PropertyCasualty360 ausgezeichnet wurde, in Anerkennung der Innovation, der Führungsrolle und des messbaren Einflusses auf die Schaden- und Unfallversicherungsbranche. Duck Creek Loss Control wurde von einem Gremium von Branchenexperten aus einem Pool von Nominierten ausgewählt, weil es Versicherern ermöglicht, ihre Risikomanagementpraktiken zu modernisieren, die Underwriting-Ergebnisse zu verbessern und die Sicherheit der Versicherungsnehmer durch datengestützte Erkenntnisse zu erhöhen.

    Duck Creek, the global intelligent solutions provider defining the future of property and casualty (P&C) and general insurance.

    Das jährliche Programm Insurance Luminaries ehrt Organisationen und Einzelpersonen, die bedeutende Fortschritte in der Sachversicherungsbranche erzielen. Die Finalisten werden auf der Grundlage von Führungsqualitäten, Innovation und bewertet, die nachweislich Auswirkungen auf die Branche haben . Duck Creek Loss Control ermöglicht es Versicherern, Inspektionsabläufe zu rationalisieren, Risikobewertungen zu standardisieren und Analysen zu nutzen, um Schäden proaktiv zu mindern. Mit mehr als 110 Installationen weltweit gewinnt die Lösung weiterhin an Zugkraft bei Spediteuren, die ihre alten Prozesse modernisieren und ihre Risikomanagementkapazitäten stärken wollen. 

    „Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Duck Creek Loss Control von PropertyCasualty360 und der breiteren Risikomanagement-Gemeinschaft anerkannt wird", sagte Jeremy Fisher, Director of Product Management bei Duck Creek Technologies. „Diese Anerkennung ist ein Beweis für den Wert, den unsere Kunden tagtäglich realisieren, indem sie die Schadenskontrolle in eine strategischere, datengesteuerte Funktion umwandeln, die die Ergebnisse sowohl für Versicherer als auch für Versicherungsnehmer verbessert." 

    Weitere Informationen über Duck Creek Loss Control finden Sie unter www.duckcreek.com. 

    Informationen zu Duck Creek Technologies 
    Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherungsbranche prägt. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufbauen, und ermöglichen es der Branche, die Vorteile der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftsfähige Abläufe zu realisieren. Authentizität, Zielstrebigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung, und wir sind der Ansicht, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen dann, wo und wie sie am dringendsten benötigt werden, verfügbar sein sollten. Unsere marktführenden Lösungen sind einzeln oder als Komplettpaket erhältlich und alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Siewww.duckcreek.comum mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn und X für die neuesten Updates.  

    Über PropertyCasualty360 
    PropertyCasualty360 ist eine führende Informationsquelle für Fachleute aus der Schaden- und Unfallversicherung und liefert Nachrichten, Analysen und Einblicke in die Trends, Herausforderungen und Innovationen, die die Versicherungsbranche prägen. 

    Medienkontakt:  
    Marianne Dempsey / Tara Stred  
    duckcreek@threeringsinc.com

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778773/Duck_Creek_Technologies_Logo.jpg 

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/duck-creek-loss-control-wird-von-propertycasualty360-zum-finalisten-der-versicherungsleuchtturme-2026-ernannt-302726655.html





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