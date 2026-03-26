Börsen Update
Börsen Update USA - 26.03. - US Tech 100 schwach -2,01 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 46.043,41 PKT und fällt um -0,81 %.
Top-Werte: Salesforce +2,43 %, Chevron Corporation +2,13 %, Cisco Systems +1,40 %, Verizon Communications +1,22 %, IBM +1,15 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,18 %, Caterpillar -2,09 %, Boeing -2,08 %, Goldman Sachs Group -1,82 %, 3M -1,59 %
Der US Tech 100 steht bei 23.678,83 PKT und verliert bisher -2,01 %.
Top-Werte: Diamondback Energy +3,19 %, Fortinet +2,78 %, Atlassian Registered (A) +2,68 %, O'Reilly Automotive +2,66 %, Palo Alto Networks +2,60 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -9,46 %, Lam Research -8,56 %, Meta Platforms (A) -7,80 %, Applied Materials -7,30 %, Seagate Technology Holdings -6,89 %
Der S&P 500 steht bei 6.499,09 PKT und verliert bisher -1,43 %.
Top-Werte: Brown-Forman Registered (B) +9,24 %, Valero Energy +5,39 %, Best Buy +4,63 %, Gartner +4,21 %, Occidental Petroleum +3,91 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -9,81 %, CIENA -9,65 %, AppLovin Registered (A) -9,46 %, Lam Research -8,56 %, Super Micro Computer -8,36 %
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