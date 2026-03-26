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    Bundestag vereinfacht Anerkennung von ausländischen Medizinern

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnellere Anerkennung ausländischer Ärzte
    • Direkte Prüfung der Kenntnisse statt Dokumenten
    • Regelung auch für Zahnärzte Apotheker und Hebammen
    Bundestag vereinfacht Anerkennung von ausländischen Medizinern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Dringend benötigte Ärzte und Ärztinnen aus dem Ausland sollen leichter eine Arbeit in Deutschland aufnehmen können. Der Bundestag hat am Abend ein Gesetz beschlossen, das eine schnellere Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen vorsieht. Allerdings muss auch noch der Bundesrat zustimmen, bevor die Reform in Kraft treten kann.

    Mit der Neuregelung sollen sich Mediziner direkt einer Überprüfung ihrer Kenntnisse unterziehen können, statt umständlich Dokumente aus ihrem Heimatland anfordern, übersetzen und einreichen zu müssen. Vergleichbare Vereinfachungen sieht das Gesetz auch für Zahnärzte, Apotheker und Hebammen vor.

    "Anerkennungsverfahren von Berufsqualifikationen dürfen nicht länger der Flaschenhals bei der schnellen Integration von qualifizierten Fachkräften in unseren Arbeitsmarkt sein", erklärte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrats soll die Neuregelung am 1. November in Kraft treten./ax/DP/jha





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