Siemens Energy Aktie verliert signifikant - 26.03.2026

Die Siemens Energy Aktie notiert aktuell bei 149,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,42 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,55 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,48 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,20 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +4,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,65 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +30,25 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,43 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,75 % 1 Monat -7,65 % 3 Monate +30,20 % 1 Jahr +163,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität der Siemens Energy-Aktie: einige Nutzer kaufen groß (eingestiegen bei ~131,1€) und hoffen auf schnellen Anstieg (bis ~155€), andere sehen Energieaktien wegen geopolitischer Unsicherheit und negativen Nachrichten unter Druck. Debattiert werden günstige Bewertung, fehlende neue Produktkatalysatoren versus positive Fundamentaldaten (Großauftrag/Siemens Gamesa).

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,46 Mrd.EUR € wert.

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Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.