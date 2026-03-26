RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Seine Absatzschätzung für den Elektroautobauer im zu Ende gehenden Quartal liege etwas unter der Konsensprognose, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den USA dürfte Tesla wegen gestrichener Subventionen einen Rückgang verzeichnet haben. Über längere Zeit hohe Treibstoffkosten könnten die kurzfristige Nachfrage aber wieder ankurbeln./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 324,1EUR auf Tradegate (26. März 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: USD
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