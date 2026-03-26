JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Die am 22. April anstehenden Quartalszahlen des Technologieunternehmens dürften eine immer noch starke Dynamik im Bereich Elektrifizierung belegen, schrieb Phil Buller in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten sollten die Schweizer im Griff haben./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 70,48EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 20:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

