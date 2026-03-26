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    Marktgeflüster

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    Planloser Trump macht Iran immer stärker - Desaster voraus!

    Morgen läuft die von Trump selbst gesetzte Frist ab - wird es zu einem (begrenzten) Einsatz von US-Bodentruppen im Iran kommen? Das Regime in Teheran kann auf Zeit spielen

    US-Präsident Trump wirkt immer planloser und droht gleichzeitig mit weiterer Eskalation, obwohl der Iran doch angeblich verhandeln wolle. Morgen läuft die von Trump selbst gesetzte Frist ab - wird es zu einem (begrenzten) Einsatz von US-Bodentruppen im Iran kommen? Das Regime in Teheran kann auf Zeit spielen, weil der Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen und so den US-Präsidenten weiter unter Druck bringen. Gleichzeitig droht ein Kriegseintritt von Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten und damit eine weitere Entgrenzung des Krieges. Was kann Trump jetzt tun? Bodentruppen sind für ihn ein immenses Risiko - ein Deal mit dem Iran-Regime dagegen ist in weiter Ferne. Das scheint nun langsam auch die Wall Street zu kapieren - die Anleihemärkte waren wieder einmal cleverer..

    Hinweise aus Video:

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    2. 800 Jahre alte Formel zeigt: So tief könnte der S&P 500 noch fallen

     

    Das Video "Planloser Trump macht Iran immer stärker - Desaster voraus! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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