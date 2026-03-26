US-Präsident Trump wirkt immer planloser und droht gleichzeitig mit weiterer Eskalation, obwohl der Iran doch angeblich verhandeln wolle. Morgen läuft die von Trump selbst gesetzte Frist ab - wird es zu einem (begrenzten) Einsatz von US-Bodentruppen im Iran kommen? Das Regime in Teheran kann auf Zeit spielen, weil der Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen und so den US-Präsidenten weiter unter Druck bringen. Gleichzeitig droht ein Kriegseintritt von Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten und damit eine weitere Entgrenzung des Krieges. Was kann Trump jetzt tun? Bodentruppen sind für ihn ein immenses Risiko - ein Deal mit dem Iran-Regime dagegen ist in weiter Ferne. Das scheint nun langsam auch die Wall Street zu kapieren - die Anleihemärkte waren wieder einmal cleverer..

Hinweise aus Video:

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2. 800 Jahre alte Formel zeigt: So tief könnte der S&P 500 noch fallen

Das Video "Planloser Trump macht Iran immer stärker - Desaster voraus! " sehen Sie hier..