Lettland erhöht Minimalziel für Verteidigungsausgaben

RIGA (dpa-AFX) - Lettland will von 2027 an jährlich mindestens 5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Verteidigung investieren und damit auch der Nato gerecht werden. Das Parlament des baltischen EU- und Nato-Landes beschloss in Riga einstimmig eine entsprechende Gesetzesänderung. Die bisher geltende Regelung sah Ausgaben von mindestens 3 Prozent des BIP vor.

Man werde damit die festgelegten Kriterien der Nato erfüllen, schrieb Staatspräsident Edgars Rinkevics, der das Gesetzesvorhaben ins Parlament eingebracht hatte. "Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage und der Notwendigkeit, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken, ist es erforderlich, eine planbare Verteidigungsfinanzierung sicherzustellen", begründete er in einem Brief an das Parlamentspräsidium seine Initiative.