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    Dermapharm Holding kauft im Rückkauf 4,3 Mio. eigene Aktien zurück

    Dermapharm schließt ein stark nachgefragtes Aktienrückkaufangebot ab: Mehr Aktien wurden angedient als vorgesehen, nun steht das endgültige Ergebnis der Zuteilung fest.

    Dermapharm Holding kauft im Rückkauf 4,3 Mio. eigene Aktien zurück
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
    • Dermapharm Holding SE meldet am 26.03.2026 die Rückerwerbung eigener Aktien im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots.
    • Bis zum Ablauf der Annahmefrist am 24.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) wurden insgesamt 4.843.127 Aktien angedient.
    • Das Angebot war auf maximal 4.300.000 Aktien begrenzt (ca. 7,99 % des Grundkapitals); da die Annahmen diese Maximalzahl überstiegen, erfolgt eine verhältnismäßige (proportionale) Berücksichtigung.
    • Ergebnis der Verteilung: Die Gesellschaft erwirbt 4.299.190 eigene Aktien.
    • Der Angebotspreis wird voraussichtlich bis zum 02.04.2026 auf den jeweiligen Depotkonten bei Clearstream verfügbar sein; die Depotbanken führen die Gutschrift Zug-um-Zug gegen Übertragung der berücksichtigten Aktien durch.
    • Die erworbenen Aktien sind weder stimm- noch dividendenberechtigt; die Gesellschaft beabsichtigt, die Aktien einzuziehen; die Mitteilung enthält zudem Verbreitungsbeschränkungen (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) und zukunftsgerichtete Aussagen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Dermapharm Holding ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,79 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.620,74PKT (-1,59 %).


    Dermapharm Holding

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D





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