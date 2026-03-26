CTS Eventim Aktie mit Kurssprung +4,54 % - 26.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,54 % konnte die CTS Eventim Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CTS Eventim Aktie. Nach einem Plus von +0,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,30€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CTS Eventim in den letzten drei Monaten Verluste von -18,25 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um +2,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim -19,09 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,19 % geändert.

CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,23 % 1 Monat -0,89 % 3 Monate -18,25 % 1 Jahr -36,59 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,46 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von CTS Eventim

Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,05 %.

CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.