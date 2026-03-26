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    CTS Eventim Aktie mit Kurssprung +4,54 % - 26.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CTS Eventim Aktie bisher um +4,54 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.

    Besonders beachtet! - CTS Eventim Aktie mit Kurssprung +4,54 % - 26.03.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

    CTS Eventim aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.03.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,54 % konnte die CTS Eventim Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CTS Eventim Aktie. Nach einem Plus von +0,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,30. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CTS Eventim in den letzten drei Monaten Verluste von -18,25 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um +2,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim -19,09 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,19 % geändert.

    CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,23 %
    1 Monat -0,89 %
    3 Monate -18,25 %
    1 Jahr -36,59 %

    Informationen zur CTS Eventim Aktie

    Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,46 Mrd.EUR € wert.

    CTS Eventim verdient mehr mit Tickets - Aktie legt nachbörslich zu


    Die Nachfrage nach Konzerten im In- und Ausland treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im vergangenen Jahr knackte der Umsatz erstmals die Umsatz-Marke von drei Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am …

    JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe ein unerwartet starkes Zahlenwerk für das vierte Quartal ausgewiesen, schrieb Henrik Paganetty in …

    CTS Eventim verdient im Tagesgeschäft mehr - Überschuss und Dividende schrumpfen


    Die Nachfrage nach Konzerten im In- und Ausland treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um fast zehn Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am …

    So schlagen sich die Wettbewerber von CTS Eventim

    Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,05 %.

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    Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CTS Eventim

    +4,27 %
    +2,20 %
    0,00 %
    -17,84 %
    -36,01 %
    +17,35 %
    +29,80 %
    +102,55 %
    +996,33 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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