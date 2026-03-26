Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 26.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
NVIDIA
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 1
Performance 1M: -9,91 %
Performance 1M: -9,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA ist überwiegend konstruktiv. Mehrere Posts verweisen auf Outperformance gegenüber dem S&P 500 (12-Monats-Performance klar; seit Beginn Iran-Krieg leicht). Positive Hinweise zu Fundamenten/Technik: Open-Source-Strategie, Open-Source-Power-Play, GTC 2026 Keynotes und 3-Jahres-Roadmap. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht eindeutig beziffert; insgesamt moderat optimistisch.
Salesforce
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 2
Performance 1M: +0,96 %
Performance 1M: +0,96 %
3M
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 3
Performance 1M: -8,79 %
Performance 1M: -8,79 %
Boeing
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 4
Performance 1M: -11,90 %
Performance 1M: -11,90 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -4,76 %
Performance 1M: -4,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte