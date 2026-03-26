Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -10,94 %
Platz 1
Performance 1M: +1,30 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +10,62 %
Platz 2
Performance 1M: -14,94 %
CIENA
Tagesperformance: -9,99 %
Platz 3
Performance 1M: +23,27 %
Lennox International
Tagesperformance: -8,70 %
Platz 4
Performance 1M: -16,83 %
Lam Research
Tagesperformance: -8,61 %
Platz 5
Performance 1M: -5,65 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -8,58 %
Platz 6
Performance 1M: +4,94 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -7,95 %
Platz 7
Performance 1M: -8,97 %
Arista Networks
Tagesperformance: -7,56 %
Platz 8
Performance 1M: +2,89 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -7,43 %
Platz 9
Performance 1M: -14,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
WallstreetONLINE zeigt aktuelles Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A): sachlich dominiert gemischte bis negative Sicht. KGV sinkt, Gewinne steigen, der Kurs fällt; Werbebudgets bleiben konjunkturabhängig, daher weitere Verluste möglich. Kursziele 420–450 €, teils 430 € als kurzfristiges Ziel. Skepsis an Monetarisierung von AI/LLMs; Quartalszahlen könnten Turbulenzen bringen. 14-Tage-Performance insgesamt negativ.
Applied Materials
Tagesperformance: -7,40 %
Platz 10
Performance 1M: -5,37 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 11
Performance 1M: -1,82 %
Teradyne
Tagesperformance: -6,94 %
Platz 12
Performance 1M: -4,82 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -6,87 %
Platz 13
Performance 1M: -27,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
WallstreetONLINE-Forum zu SMCI: überwiegend negative Stimmung. US-Sammelklage wegen Wertpapierbetrugs, Vorwürfe: China-Abhängigkeit verschleiert, Risiken und Compliance unzureichend offengelegt. Reuters-Bericht (25.03.2026) bestärkt Klage gegen Firma/CEO/CFO. Markt sieht Vertrauensverlust und potenziellen Abwärtsdruck. 14-Tage-Kursentwicklung negativ; Abwärtstrend wahrscheinlicher, Boden nicht sichtbar.
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 14
Performance 1M: +3,00 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 15
Performance 1M: +2,28 %
Corning
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 16
Performance 1M: -8,81 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 17
Performance 1M: +7,80 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 18
Performance 1M: +1,92 %
Trane Technologies
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 19
Performance 1M: -3,83 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 20
Performance 1M: -19,74 %
Jabil
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 21
Performance 1M: +3,79 %
Valero Energy
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 22
Performance 1M: +28,11 %
Best Buy
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 23
Performance 1M: -1,20 %
Gartner
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 24
Performance 1M: +2,27 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 25
Performance 1M: +30,02 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 26
Performance 1M: +3,81 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 27
Performance 1M: +56,33 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 28
Performance 1M: +0,69 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 29
Performance 1M: +24,57 %
EOG Resources
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 30
Performance 1M: +24,28 %
Equity Residential Registered of Benef Interest
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 31
Performance 1M: -5,58 %
Paycom Software
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 32
Performance 1M: -1,57 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 33
Performance 1M: -10,92 %
Centene
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 34
Performance 1M: -22,45 %
Tyson Foods (A)
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 35
Performance 1M: +0,12 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 36
Performance 1M: +3,04 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 37
Performance 1M: +0,96 %
AbbVie
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 38
Performance 1M: -7,22 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 39
Performance 1M: +25,23 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 40
Performance 1M: +7,72 %
