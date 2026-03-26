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    Besonders beachtet!

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    Fortinet - Aktie geht steil - 26.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Fortinet Aktie bisher um +3,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fortinet Aktie.

    Besonders beachtet! - Fortinet - Aktie geht steil - 26.03.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das innovative Lösungen zur Netzwerk- und Datensicherheit bietet. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Cisco und Palo Alto Networks. Die Security Fabric-Plattform bietet einen einzigartigen Vorteil durch ihre umfassende Integration und Effizienz.

    Fortinet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fortinet Aktie. Mit einer Performance von +3,61 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fortinet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,35, mit einem Plus von +3,61 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Fortinet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,75 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fortinet Aktie damit um -7,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fortinet auf -0,80 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,21 % geändert.

    Fortinet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,19 %
    1 Monat +3,81 %
    3 Monate -0,75 %
    1 Jahr -28,43 %

    Informationen zur Fortinet Aktie

    Es gibt 740 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,04 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 26.03.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 26.03.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 26.03. - US Tech 100 schwach -2,01 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Fortinet

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,97 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +2,63 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Plus, mit +2,33 %.

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    Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fortinet

    +3,48 %
    -7,19 %
    +3,81 %
    -0,75 %
    -28,43 %
    +16,00 %
    +136,01 %
    +1.226,42 %
    +6.207,00 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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