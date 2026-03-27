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    Analysten sind bullish

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    Von der Zockerbörse zur Super-App: So viel Kurspotenzial steckt in Robinhood

    Vom Börsenspielpatz zum Finanz-Ökosystem: Robinhood hat 314 Mrd. Dollar Kundenvermögen angehäuft – und will jetzt Bank, Broker und Vermögensberater in einem sein. Kann das klappen?

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    Analysten sind bullish - Von der Zockerbörse zur Super-App: So viel Kurspotenzial steckt in Robinhood
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

    Das sind Zahlen, die Anleger aufhorchen lassen: 314 Milliarden US-Dollar Kundenvermögen, 27 Millionen aktive Nutzer, ein Aktienkurs der sich vom 52-Wochen-Tief bei knapp 30 US-Dollar zwischenzeitlich auf über 150 Dollar katapultiert hat – und jetzt eine Neubewertung durch das Investmenthaus Jefferies, das Robinhood erstmals mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 88 US-Dollar startet. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 21 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 72 US-Dollar.

    Die These dahinter ist keine kurzfristige Tradingidee: Robinhood soll sich vom einst belächelten Meme-Stock-Spielplatz zu einer vollwertigen Finanzplattform wandeln – mit Bankdienstleistungen, Altersvorsorge, Kreditkarten, Krypto-Infrastruktur und sogar einem eigenen Venture-Capital-Fonds für Privatanleger. Die Analysten sprechen von einer Super App, die den nächsten Generation als zentrale Finanzschaltzentrale dienen soll.

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    Tatsächlich hat sich der Umsatzmix des Unternehmens deutlich verändert, heben die Jefferies-Analysten in ihrem Report hervor. Noch 2021 stammten rund 80 Prozent der Erlöse aus provisionsbasiertem Orderflow – ein volatiles, regulatorisch angreifbares Geschäftsmodell. Inzwischen entfallen mehr als 40 Prozent auf stabiler planbare Einnahmequellen: Zinserträge, Abonnements und Gebühren. Der Goldabonnenten-Dienst für fünf US-Dollar monatlich zählt bereits 4,2 Millionen Nutzer – ein Plus von 58 Prozent innerhalb eines Jahres. Goldsnutzer bringen dabei im Schnitt das Siebenfache des normalen Nutzerertrags.

    Robinhood agiert in einem hart umkämpften Markt. Traditionelle Broker wie Schwab oder Fidelity punkten mit Beratungstiefe, Neobanken wie Revolut drängen mit ähnlichem Super-App-Anspruch auf den Markt, und Krypto-Plattformen wie Coinbase konkurrieren um dieselbe junge Nutzergruppe. Robinhoods Vorteil: ein proprietäres Clearing-System, niedrigere Margen-Kreditzinsen als die Konkurrenz und eine Marke, die bei unter 45-Jährigen tief verankert ist – rund 65 Prozent der Plattformvermögen liegen bei dieser Altersgruppe.

    Kurzfristig gibt es allerdings Gegenwind: Die Handelsaktivität ist im laufenden Quartal um knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal gefallen, der Marktausblick bleibt von erhöhter Volatilität geprägt. Den für das erste Quartal erwarteten Gewinn je Aktie sehen die Analysten daher unter dem Konsens – bei 43 Cent statt der am Markt erwarteten 50 Cent.

    Mittel- bis langfristig aber, so das Fazit, überwiegen die strukturellen Chancen: der bevorstehende Billionen-Dollar-Vermögenstransfer von der Boomer- zur Millennial-Generation und die steigende globale Retailbeteiligung an den Aktienmärkten spielen Robinhood direkt in die Hände.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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