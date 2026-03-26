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    Allianz-Berater rÃ¤t Deutschland zu Tempolimit

    Ã–lkrise - Allianz-Berater rÃ¤t Deutschland zu Tempolimit
    Foto: Tempolimit in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Ã–konom Mohamed El-Erian, Berater des Versicherungskonzerns Allianz, erwartet "gravierende strukturelle Effekte" des Kriegs in Iran und bringt fÃ¼r Deutschland ein Tempolimit ins Spiel, um Energie zu sparen.

    Es gebe "MÃ¶glichkeiten, die BÃ¼rger dazu zu bewegen, ihren Energieverbrauch zu drosseln", sagte El-Erian dem "Spiegel". Es gebe LÃ¤nder, die ihre BevÃ¶lkerung ermuntern, zu Hause zu arbeiten, "wÃ¤hrend andere ein Tempolimit einfÃ¼hren". Das sei "ein Beispiel, was mÃ¶glich wÃ¤re".

    Von Preiskontrollen fÃ¼r Benzin rÃ¤t der Ã–konom dagegen ab. "Da bin ich Purist, das halte ich fÃ¼r keine gute Idee." Besser seien "gezielte finanzielle Entlastungen, etwa UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die am stÃ¤rksten gefÃ¤hrdeten BevÃ¶lkerungsgruppen", so El-Erian.

    Der Krieg im Nahen Osten habe bereits jetzt irreversiblen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Selbst wenn der Krieg heute enden wÃ¼rde, "mÃ¼ssten wir fÃ¼r einige Zeit mit hÃ¶heren Energiepreisen, hÃ¶herer Inflation und hÃ¶heren Zinsen leben", erklÃ¤rte der Ã–konom.

    Sollte es zu weiteren SchÃ¤den an der Energieinfrastruktur der Golfstaaten kommen, verschÃ¤rften sich diese Probleme, die wirtschaftliche und finanzielle StabilitÃ¤t stehe auf dem Spiel. "Der Geist der Inflation ist aus der Flasche, er wird sich nicht mehr vollends einfangen lassen." FÃ¼r Europa sehe er zudem die Wahrscheinlichkeit einer Rezession derzeit bei 35 Prozent.

    "Deutschland hÃ¤tte den finanziellen Spielraum und die MÃ¶glichkeit zu strukturellen Reformen, um die Folgen des Irankriegs aufzufangen", sagte der frÃ¼here Cambridge-Ã–konom, der einst US-PrÃ¤sident Barack Obama beraten hat. Mit einem "koordinierten regionalen Vorgehen" kÃ¶nne auch Europa die Krise mildern.

    DafÃ¼r regt El-Erian die Aufnahme gemeinsamer Schulden an, "also eine Art Eurobonds". Wenn dagegen jeder europÃ¤ische Staat auf sich gestellt sei, werde das fÃ¼r manche schwierig. "Frankreich beispielsweise hat sehr wenig fiskalpolitischen Spielraum."

    Auch fÃ¼r die US-Wirtschaft sieht El-Erian "erhebliche Inflations- und Wachstumsrisiken" und Gefahren fÃ¼r die FinanzstabilitÃ¤t. "Mich erinnert die Lage an frÃ¼here Finanzkrisen", so der Ã–konom. Nachdem Trump Iran am vergangenen Wochenende ein Ultimatum gesetzt hatte, habe es Hinweise gegeben, "dass es an den FinanzmÃ¤rkten zu LiquiditÃ¤tsengpÃ¤ssen kommen kÃ¶nnte". Dann habe Trump eine Kehrtwende gemacht und das Ultimatum verlÃ¤ngert.




    Verfasst von Redaktion dts
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