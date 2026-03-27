    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Glasfaser-Ausbau - Mehrheit der Haushalte sieht keinen Bedarf

    Wirtschaft - Glasfaser-Ausbau - Mehrheit der Haushalte sieht keinen Bedarf
    Foto: Netzwerk-Patchpanel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 61 Prozent der Haushalte ohne Glasfaservertrag haben aktuell kein Interesse an dieser Form der Internetversorgung. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands hervor, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben) berichten.

    Als Grund nennen drei Viertel (74 Prozent) der Befragten, ihre bestehende Internetleistung reiche aus. Zudem nennen 28 Prozent die Kosten eines Glasfaservertrags als Grund, 27 Prozent die Kosten für den Anschluss. Zusätzlich gibt ein Fünftel (20 Prozent) an, sich mit dem Thema Glasfaser nicht ausreichend auszukennen.

    29 Prozent der befragten Haushalte haben bereits einen Glasfaservertrag. Von diesen berichteten mehr als ein Viertel (27 Prozent) von Problemen, darunter Verzögerungen beim Ausbau, von Problemen bei der Freischaltung des Anschlusses oder beim Ausbau, etwa durch Bauschäden. Auch bei den Verbraucherzentralen gingen jährlich tausende Beschwerden über den Internetzugang via Glasfaser ein.

    "Zuverlässige und bezahlbare Internetversorgung ist wichtiger denn je und langfristig wird nur Glasfaser diesen Bedarf abdecken können. Mit hohen Kosten, Problemen beim Ausbau und intransparenten Bedingungen überzeugt man aber niemandem von Umstieg", sagte Lina Ehrig, Leiterin des Teams Digitales und Medien beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

    Befragt wurden vom 9. bis 11. März 2026 insgesamt 1.001 Personen ab 18 Jahren, die über die Wahl des Internetanbieters in ihrem Haushalt entscheiden oder mitentscheiden.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Glasfaser-Ausbau - Mehrheit der Haushalte sieht keinen Bedarf 61 Prozent der Haushalte ohne Glasfaservertrag haben aktuell kein Interesse an dieser Form der Internetversorgung. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands hervor, über die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     