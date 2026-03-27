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    Die neue Sprache der Gourmets

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    Hamidi besticht auf der Cosmoprof Bologna

    BOLOGNA, Italien, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Cosmoprof Bologna sprach Hamidi mit Präzision und Zurückhaltung. Der Schwerpunkt lag weiterhin auf Gourmand, was durch zwei Düfte zum Ausdruck gebracht wurde, die die gesamte Ausstellung prägten: Fondue Tropical und Fondue Exotic. Es handelte sich dabei nicht um begleitende Elemente, sondern um die Erzählung selbst.

    Die neue Sprache der Gourmets: Hamidi besticht auf der Cosmoprof Bologna

    Fondue Tropical stellt eine leichtere, strahlendere Interpretation von Gourmand dar. Er öffnet sich mit Grapefruit, wilden Beeren und Kirsche und bietet eine saftige Helligkeit, die sich unmittelbar und einladend anfühlt. Im weiteren Verlauf des Duftes fügt eine zarte Rosennote eine sanfte blumige Schicht hinzu, die allmählich in eine Basis aus Amber und Vanille übergeht. Die Komposition bleibt weich und luftig, mit einer Süße, die sich kontrolliert und raffiniert anfühlt. Er verweilt subtil und schafft eine Wärme, die mühelos und tragbar ist.

    Fondue Exotic geht in eine genussvollere Richtung. Der Wein ist von Anfang an reichhaltig und tiefgründig, er öffnet sich mit Karamell und roten Früchten und hinterlässt einen dichten, samtenen Eindruck. Diese Intensität wird durch zarte Blüten im Herzen gemildert, bevor sie in eine Basis aus Vanille, Zuckerwatte und weißem Moschus übergeht. Das Ergebnis ist eine abgerundete Süße mit Tiefe und Textur, die ihre Reichhaltigkeit bewahrt und sich gleichzeitig weich und ausgewogen auf der Haut anfühlt.

    Zusammen definieren diese Düfte Hamidis Herangehensweise an das Thema Gourmand - wohldosiert, bewusst und strukturiert. Die Süße überwältigt nie; stattdessen entfaltet sich jede Note allmählich, so dass sich die Komposition mit Klarheit entfalten kann. Diese Philosophie wird durch alkoholfreie Formulierungen noch verstärkt, die die Geschmeidigkeit verbessern und eine intimere, natürliche Verteilung auf der Haut ermöglichen.

    Bei der Ausstellung führte dies zu einem starken Engagement. Die Besucher fühlten sich zu beiden Düften hingezogen und erlebten sie nicht nur als Gerüche, sondern auch als haptische Kompositionen. Bei jeder Interaktion gab es eine spürbare Pause, einen Moment, in dem sich der Duft beruhigte und seine Schichten offenbarte, wodurch eine persönlichere Verbindung entstand.

    "Mit Fondue Tropical und Fondue Exotic wollten wir den Gourmand auf eine Art und Weise erkunden, die sich ausgewogen und raffiniert anfühlt", so Evarist Rego, Direktor von Hamidi, über diese Richtung.

    Auf der Cosmoprof Bologna hat Hamidi nicht nach außen expandiert. Sie hat ihren Fokus verfeinert und dabei den Gourmand als Signatur neu definiert.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942089/Hamidi_Cosmoprof_Bologna.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-neue-sprache-der-gourmets-hamidi-besticht-auf-der-cosmoprof-bologna-302726869.html





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