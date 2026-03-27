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    ENEVO Group und Sungrow schließen Vertrag über Lieferung von 1-GWh an Energiespeichern in Rumänien

    MÜNCHEN, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, führender Anbieter von PV-Wechselrichtern, Energiespeichersystemen (ESS) und Elektroladestationen, hat mit der ENEVO Group, einem der führenden rumänischen Energielösungsanbieter, einen Vertrag über mehrere Energiespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 1 Gigawattstunde (GWh) in Rumänien unterzeichnet. Die Partnerschaft zeigt das Vertrauen in Sungrows ESS-Technologie.

    Sungrow and ENEVO Group Sign Landmark 1GWh Energy Storage Agreement to Power Romania’s Energy Transition

    In der ersten Phase der Partnerschaft werden zunächst Energiespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 440 MWh realisiert. Diese Projekte wurden bereits Anfang diesen Jahres beauftragt und sollen bis Dezember 2026 fertigstellt werden. In einer zweiten Phase geht es dann um die restlichen Projekte mit einer Kapazität von 560 MWh. All diese ESS-Anlagen werden in Rumänien entwickelt und setzen auf das flüssigkeitsgekühlte ESS PowerTitan 2.0 von Sungrow mit der Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energien dichergestellt werden können.

    Die Zusammenarbeit ist ein Zeichen für die wachsende Nachfrage nach flexiblen, zuverlässigen und sicheren Energiespeichern in Europa. Sungrow engagiert sich deshalb verstärkt im Bereich großer ESS-Projekten. Die PowerTitan-Serie befindet sich bereits in mehreren europäischen Ländern im Einsatz, darunter Großbritannien, Deutschland, Spanien, Griechenland, Italien, Schweden, Finnland, Zypern und Bulgarien. Die Technologie hat sich dort bereits unter unterschiedlichen Netz- und Marktbedingungen bewährt.

    „Erfolgreiche Partnerschaften beginnen mit einer Vision, gemeinsamen Zielen und einem klaren Verständnis für die Marktentwicklung. Unsere Zusammenarbeit mit Sungrow begann im Solarbereich und hat sich nun zu einer umfassenderen strategischen Partnerschaft entwickelt. Diese erweitern wir nun mit unserem 1-GWh-Batteriespeicher-Vertrag. Gemeinsam bringen wir Batteriespeichersysteme stärker mit erneuerbarer Energieerzeugung zusammen. Zugleich unterstützt die Zusammenarbeit das Ziel von ENEVO, sich als EPC-Auftragnehmer für Großbatteriespeicherprojekte in der Region zu etablieren", erklärt Radu Brașoveanu, CTO und Mitgründer der ENEVO Group.

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    PR Newswire (dt.)
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