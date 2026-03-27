Trump enthüllt "Iran-Geschenk": 10 Tanker durch Hormus! Ölpreis fällt

Trump zufolge habe der Iran zunächst zugesagt, acht Schiffe passieren zu lassen, um zu zeigen, dass er es ernst meint. Später seien zwei weitere Tanker hinzugekommen. Insgesamt seien somit zehn Schiffe durch die strategisch äußerst wichtige Meerenge gekommen. Für den Ölmarkt ist das mehr als nur eine Randnotiz. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Schlagadern des globalen Energiesystems. Vor dem Ausbruch des Iran-Krieges wurden dort täglich rund 20 Millionen Barrel Rohöl transportiert, was etwa einem Viertel des weltweiten seegestützten Rohölhandels entspricht.

US-Präsident Donald Trump hat mit einer neuen Aussage zum Iran-Krieg für Aufsehen gesorgt. Bei einer Kabinettssitzung sagte er laut CNBC, Teheran habe den Vereinigten Staaten zehn Öltanker als Geschenk durch die Straße von Hormus fahren lassen. Noch vor wenigen Tagen hatte Trump nur vage von einem Geschenk im Bereich Öl und Gas gesprochen.

Brisanz erhält die Situation auch durch Trumps gleichzeitige Aussage, es habe substanzielle Gespräche mit dem Iran gegeben. Teheran bestreitet allerdings, dass bereits direkte Gespräche begonnen haben. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff erklärte, es habe mehrere Kontaktaufnahmen aus der Region gegeben. Dem Iran liegt demnach auch ein 15-Punkte-Rahmen für eine Friedenslösung vor, der über Pakistan übermittelt wurde. Der Präsident kündigte zugleich an, Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst zu pausieren.

Ob aus dem angeblichen Geschenk wirklich ein Wendepunkt wird, ist offen. Klar ist aber schon jetzt: Wenn durch Hormus wieder mehr Öl fließt, könnte dies der Schlüssel für die nächste Bewegung beim Ölpreis, bei der Inflation und an den Börsen sein.

Nach Trumps überraschender Behauptung, der Iran habe zehn Öltanker als "Geschenk" durch die Straße von Hormus passieren lassen, reagierten die Energiemärkte spürbar: Die Ölpreise gaben am Freitag nach und standen auf dem Weg zu ihrem größten Wochenverlust seit einem halben Jahr. Brent-Öl verlor rund 0,8 Prozent, die US-Benchmark West Texas Intermediate fiel um etwa 1,1 Prozent.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



