SPD berät über Reformkurs
Für Sie zusammengefasst
- SPD-Sondersitzung zur Analyse der Wahlniederlagen
- Parteiführung Bas und Klingbeil Willy-Brandt-Haus
- Finanzminister ruft zu Reformen und zu mehr Arbeit
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - In einer Sondersitzung wollen Führungsleute der gesamten SPD am Freitag Konsequenzen aus den jüngsten Wahlniederlagen ziehen und den weiteren Reformkurs im Land beraten. Neben der Parteiführung um die Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen unter anderem Bundesministerinnen und -minister, SPD-Ministerpräsidentinnen - und präsidenten und Spitzenleute aus den Kommunen an dem Treffen im Willy-Brandt-Haus teilnehmen.
Beraten werden soll in Parteizentrale auch Klingbeils Agenda. Der Finanzminister hatte zu Reformen in großem Stil aufgerufen, wobei zentral ausdrücklich auch "Unbequemes" ist, etwa "insgesamt mehr arbeiten"./bw/DP/jha
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