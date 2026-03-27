    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchlatter Industries AktievorwärtsNachrichten zu Schlatter Industries
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schlatter Industries: Umsatzrückgang durch US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck

    2025 stand die Schlatter Gruppe im Zeichen rückläufiger Umsätze, belastender Rahmenbedingungen und einer vorsichtigen Prognose – trotz einzelner Lichtblicke im Kerngeschäft.

    Schlatter Industries: Umsatzrückgang durch US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck
    • Der Nettoerlös der Schlatter Gruppe im Geschäftsjahr 2025 betrug CHF 104,4 Mio., was einen Rückgang im Vergleich zu CHF 113,2 Mio. im Vorjahr darstellt.
    • Der Bestellungseingang sank auf CHF 91,7 Mio. (2024: CHF 101,6 Mio.), und der Auftragsbestand per 31. Dezember 2025 lag bei CHF 48,8 Mio. (Vorjahr: CHF 61,4 Mio.).
    • Das Ergebnis wurde durch US-Zölle, Währungseffekte, eine gestiegene Kostenbasis und hohe Fremdwährungsaufwände negativ beeinflusst, was zu einem Konzernverlust von CHF -1,4 Mio. führte.
    • Das Segment Schweissen verzeichnete eine hohe Nachfrage nach Industriegitteranlagen, während die Nachfrage bei Schienenschweissmaschinen und Webmaschinen rückläufig war.
    • Im Segment Weben blieb die Investitionsbereitschaft in Nordamerika und Europa gedämpft, mit den meisten Bestellungen aus China; Projekte wurden verschoben.
    • Für 2026 erwartet Schlatter einen Umsatzrückgang, ein verhaltenes Ergebnis, Fokus auf Auftragsgewinnung, Effizienzsteigerung und Kostensenkungen, mit einem Ziel eines mindestens ausgeglichenen Ergebnisses.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schlatter Industries: Umsatzrückgang durch US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck 2025 stand die Schlatter Gruppe im Zeichen rückläufiger Umsätze, belastender Rahmenbedingungen und einer vorsichtigen Prognose – trotz einzelner Lichtblicke im Kerngeschäft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     