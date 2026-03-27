49 0 Kommentare Schlatter Industries: Umsatzrückgang durch US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck

2025 stand die Schlatter Gruppe im Zeichen rückläufiger Umsätze, belastender Rahmenbedingungen und einer vorsichtigen Prognose – trotz einzelner Lichtblicke im Kerngeschäft.

Der Nettoerlös der Schlatter Gruppe im Geschäftsjahr 2025 betrug CHF 104,4 Mio., was einen Rückgang im Vergleich zu CHF 113,2 Mio. im Vorjahr darstellt.

Der Bestellungseingang sank auf CHF 91,7 Mio. (2024: CHF 101,6 Mio.), und der Auftragsbestand per 31. Dezember 2025 lag bei CHF 48,8 Mio. (Vorjahr: CHF 61,4 Mio.).

Das Ergebnis wurde durch US-Zölle, Währungseffekte, eine gestiegene Kostenbasis und hohe Fremdwährungsaufwände negativ beeinflusst, was zu einem Konzernverlust von CHF -1,4 Mio. führte.

Das Segment Schweissen verzeichnete eine hohe Nachfrage nach Industriegitteranlagen, während die Nachfrage bei Schienenschweissmaschinen und Webmaschinen rückläufig war.

Im Segment Weben blieb die Investitionsbereitschaft in Nordamerika und Europa gedämpft, mit den meisten Bestellungen aus China; Projekte wurden verschoben.

Für 2026 erwartet Schlatter einen Umsatzrückgang, ein verhaltenes Ergebnis, Fokus auf Auftragsgewinnung, Effizienzsteigerung und Kostensenkungen, mit einem Ziel eines mindestens ausgeglichenen Ergebnisses.





Lesen Sie auch Dauerläufer bricht ein Kostendruck, Kriegssorgen: Dieser SDAX-Liebling verliert heute deutlich Minus 8% nach den Zahlen Deutz-Aktie kommt unter die Räder - was Experten jetzt raten Ihre wichtigsten Termine 3i, Bertelsmann, Porsche, Ciena Corporation & Novo Nordisk stehen heute im Fokus Proteste in der Hauptstadt Rheinmetall: Palästina-Aktivisten besetzen Fabrikgebäude in Berlin





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

