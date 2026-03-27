Trump kritisiert Deutschland für Iran-Absage
'unangebracht'
- Trump kritisiert Deutschland wegen fehlender Hilfe
- Deutsche Spitze sagt: Das ist nicht unser Krieg
- Trump fordert NATO-Hilfe zur Sicherung Hormusstraße
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Deutschland wegen der ausbleibenden Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus kritisiert. Er habe es als "unangemessen" empfunden, dass von deutscher Seite geäußert worden sei: "Das ist nicht unser Krieg", sagte der Republikaner während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Trump nannte keinen konkreten Namen, schrieb die Äußerung aber der Spitze zu ("the head of Germany").
So oder so ähnlich hatten sich jüngst mehrere führende deutsche Politiker geäußert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte bei einem Besuch in Norwegen: "Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden."
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte: "Es ist nicht unser Krieg." Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) äußerte sich in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Ich sage sehr klar: Das ist nicht unser Krieg."
Trump: Ukraine nicht unser Krieg
Trump schilderte als seine Reaktion auf die von ihm zitierte Haltung, er habe gesagt: "Nun, die Ukraine ist nicht unser Krieg."
Der US-Präsident hatte die Nato-Verbündeten um Hilfe bei der militärischen Absicherung der durch den Iran-Krieg quasi blockierten Schifffahrt durch die Straße von Hormus gebeten. Die Meerenge ist wichtig für den weltweiten Ölhandel. Weil die Nato-Partner der Aufforderung nicht nachkamen, hat er sie wiederholt mit scharfen Worten kritisiert./rin/DP/zb
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.