Musks X scheitert mit Klage gegen abtrünnige Werbekunden
- X scheitert mit Klage gegen große Werbekunden
- Werbekunden zogen Anzeigen wegen Markensorgen
- Anzeigenerlöse halbiert, X in xAI und SpaceX integriert
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Online-Plattform X ist mit einer Klage gegen mehrere große Werbekunden gescheitert, die Anzeigen vom Twitter-Nachfolgedienst abzogen. Unter anderem habe X den Vorwurf unfairen Wettbewerbs nicht belegen können, entschied eine Richterin in Texas und wies die Klage ab.
Musks Plattform war im August 2024 vor Gericht gezogen. Ihre Vorwürfe richteten sich gegen bekannte Unternehmen wie den Konsumgüter-Riesen Unilever , den Lebensmittel-Konzern Mars und den Spielzeughersteller Lego sowie gegen eine Vereinigung von Werbetreibenden.
Die Firmen hatten ihre Werbeaktivitäten bei Twitter und später X reduziert oder ganz eingestellt - aus Sorge, dass nach der von Musk verfügten Lockerung der Regeln für Inhalte ihre Anzeigen in rufschädigendem Kontext neben extremistischen Beiträgen auftauchen könnten.
Anzeigenerlöse halbiert
Musk beklagte mehrfach, dass sich infolge der Abwanderung großer und kleiner Werbekunden nach der Übernahme von Twitter im Oktober 2022 durch ihn die Anzeigenerlöse in etwa halbiert hätten.
X sprach in der Klage von einem koordinierten Boykott und einem Verstoß gegen Wettbewerbsrecht. Dutzende Mitglieder einer internationalen Organisation von Werbekunden hätten sich abgesprochen, um X mehrere Milliarden US-Dollar vorzuenthalten. Die Klage nahm insbesondere eine Brancheninitiative ins Visier, die Anforderungen an Werbeplattformen aufstellte.
Später brachte Musk die Plattform X in seine KI-Firma xAI ein, die dann wiederum vom ebenfalls von ihm geführten Weltraumunternehmen SpaceX übernommen wurde. Damit ist X für den Fortbestand nicht mehr allein auf das eigene Geschäft oder Geldspritzen direkt von Musk angewiesen./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 52,13 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 113,90 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8688. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -23,26 %/+13,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Unilever - A41NM1 - GB00BVZK7T90
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Nach der Abspaltung werden aus 4 alten Unilever 3 neue. Dazu kommen dann noch 0,8 Magnum WTCC Aktien.
Lieber gar nichts vor dem spin off, wird nämlich kompliziert. Neben dem spin off ( demerger) führt Unilever noch eine Share Consolidation durch, bei der man Unilever Aktien ausgebucht und dann eine geringere Stückzahl wieder eingebucht bekommt, was zwar den Anteil des Aktionärs am Unternehmen nicht verändert und wohl dafür sorgen soll, dass der Kurs neutral auf den spin off reagiert, aber na ja es ist ungewöhnlich. Es wird also viel herumgebucht werden und man weiß auch nie ganz sicher wie die deutschen Banken damit steuertechnisch umgehen. Da keine große Gefahr besteht, dass einem die Unilever Aktie wegläuft, könnte man sie auch einfach nach dem spin off kaufen, wenn man sie denn will und die Magnum Aktie kann man dann auch kaufen, wenn man sie denn interessant findet. Zumal spin offs die Tendenz haben erst einmal zu fallen, weil Anleger sie verkaufen. Wie auch immer, jeder muss das selbst entscheiden, geschenkt bekommt man hier jedenfalls nichts außer Ein- und Ausbuchungen. Wäre besser gewesen sie hätten einen Käufer für das Eis gefunden. Danach hatten sie ja anfangs gesucht, aber wohl keinen finden können, der einen halbwegs respektablen Preis zahlen wollte.