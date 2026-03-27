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    Musks X scheitert mit Klage gegen abtrünnige Werbekunden

    Für Sie zusammengefasst
    • X scheitert mit Klage gegen große Werbekunden
    • Werbekunden zogen Anzeigen wegen Markensorgen
    • Anzeigenerlöse halbiert, X in xAI und SpaceX integriert
    Musks X scheitert mit Klage gegen abtrünnige Werbekunden
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Online-Plattform X ist mit einer Klage gegen mehrere große Werbekunden gescheitert, die Anzeigen vom Twitter-Nachfolgedienst abzogen. Unter anderem habe X den Vorwurf unfairen Wettbewerbs nicht belegen können, entschied eine Richterin in Texas und wies die Klage ab.

    Musks Plattform war im August 2024 vor Gericht gezogen. Ihre Vorwürfe richteten sich gegen bekannte Unternehmen wie den Konsumgüter-Riesen Unilever , den Lebensmittel-Konzern Mars und den Spielzeughersteller Lego sowie gegen eine Vereinigung von Werbetreibenden.

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    Die Firmen hatten ihre Werbeaktivitäten bei Twitter und später X reduziert oder ganz eingestellt - aus Sorge, dass nach der von Musk verfügten Lockerung der Regeln für Inhalte ihre Anzeigen in rufschädigendem Kontext neben extremistischen Beiträgen auftauchen könnten.

    Anzeigenerlöse halbiert

    Musk beklagte mehrfach, dass sich infolge der Abwanderung großer und kleiner Werbekunden nach der Übernahme von Twitter im Oktober 2022 durch ihn die Anzeigenerlöse in etwa halbiert hätten.

    X sprach in der Klage von einem koordinierten Boykott und einem Verstoß gegen Wettbewerbsrecht. Dutzende Mitglieder einer internationalen Organisation von Werbekunden hätten sich abgesprochen, um X mehrere Milliarden US-Dollar vorzuenthalten. Die Klage nahm insbesondere eine Brancheninitiative ins Visier, die Anforderungen an Werbeplattformen aufstellte.

    Später brachte Musk die Plattform X in seine KI-Firma xAI ein, die dann wiederum vom ebenfalls von ihm geführten Weltraumunternehmen SpaceX übernommen wurde. Damit ist X für den Fortbestand nicht mehr allein auf das eigene Geschäft oder Geldspritzen direkt von Musk angewiesen./so/DP/zb

    Unilever

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    ISIN:GB00BVZK7T90WKN:A41NM1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 52,13 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 113,90 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8688. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -23,26 %/+13,19 % bedeutet.




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