Termine am 27. März 2026

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht 07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. März

SONSTIGE TERMINE

08:45 FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich endet

09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe

11:00 DEU: Verfahren Verbraucherschutzzentralen gegen Meta wird fortgesetzt

11:15 EUR: Online-Treffen der Euro-Gruppe

Bei der Videokonferenz der Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung soll es um die Auswirkungen der Nahostkrise auf die EU-Wirtschaft, einschließlich der Energiemärkte und politische Maßnahmen gehen. Für Deutschland will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen.

13:30 DEU: Sonder-Energieministerkonferenz von Bund und Ländern

DEU: Fortsetzung Mobility Innovation Summit VDA 2026, Berlin °



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