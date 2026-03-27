    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger als 1.000 Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Unterschiede bei unerlaubten Einreisen 2025
    • Weniger Feststellungen an Polen und Schweiz 2025
    • Viele Zurückweisungen an Grenzen mit vielen Afghanen
    Weniger als 1.000 Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland hat sich an den einzelnen Grenzabschnitten im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich entwickelt. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, traf die Bundespolizei an den Grenzen zu Polen und der Schweiz 2025 deutlich weniger Menschen ohne gültiges Visum oder Aufenthaltstitel an als im Vorjahr. Aus den Niederlanden kommend, gab es dagegen im vergangenen Jahr 4.494 unerlaubte Einreisen. 2024 waren dort den Angaben zufolge 2.863 Einreisen ohne Erlaubnis aufgefallen.

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und der niederländische Migrationsminister, Bart van den Brink, vereinbarten diese Woche bei einem Treffen in Berlin, zu prüfen, wie die Zusammenarbeit bei Kontrollen im Grenzgebiet gestärkt werden könne.

    Einen leichten Anstieg verzeichnete die Bundespolizei an 2025 der Grenze zu Frankreich - rund 10.500 Einreisen nach rund 9.600 unerlaubten Einreisen im Jahr zuvor.

    Dobrindt hatte direkt nach seinem Amtsantritt am 7. Mai eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt. Fortan sollten zudem auch Asylsuchende an den deutschen Landgrenzen zurückgewiesen werden können. Zuvor waren lediglich Menschen ohne Asylgesuch sowie Ausländer mit Wiedereinreisesperre zurückgewiesen worden. Ausnahmen von der neuen Regelung gelten für vulnerable Gruppen wie etwa Schwangere, Kranke und Kinder.

    Wie die Bundespolizei zu Jahresbeginn bekanntgegeben hatte, waren im vergangenen Jahr 62.959 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Das entsprach einem Rückgang um etwa 25 Prozent im Vergleich zu 2024. Knapp zwei Drittel der als unerlaubt eingereist festgestellten Ausländer wurden zurückgewiesen. Unter ihnen waren laut Bundesregierung allerdings nur wenige Menschen, die ein Schutzbegehren äußerten.

    Viele Afghanen unter zurückgewiesenen Asylsuchenden

    Von Mai bis Ende Dezember wurde nach Angaben der Bundesregierung 996 Asylsuchenden die Einreise nach Deutschland verweigert, weil sie aus einem "sicheren Drittstaat" kamen, ein anderer EU-Staat für ihr Asylverfahren zuständig ist oder von ihnen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Unter denjenigen, die von der Polizei an der Grenze zurückgewiesen wurden, nachdem sie ein Asylgesuch vorgebracht hatten, waren gemäß der Antwort der Regierung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, besonders viele Menschen aus Afghanistan, der Türkei und Algerien.

    Die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, hat eine Theorie zum geringen Anteil Geflüchteter unter den Zurückgewiesenen. Sie sagt: "Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei vielen der Betroffenen um Flüchtende, deren Asylgesuch die Bundespolizei aber nicht registrierte." Sie erwarte von der Bundesregierung ein Ende der Binnengrenzkontrollen./abc/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weniger als 1.000 Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen Die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland hat sich an den einzelnen Grenzabschnitten im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich entwickelt. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     