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    Bayerns SPD-Chef Roloff fordert 45 Cent Pendlerpauschale

    Für Sie zusammengefasst
    • Forderung zur Erhöhung der Pendlerpauschale auf 45 Cent
    • Gegenfinanzierung durch Abschöpfung von Übergewinnen
    • Deutschlandticket bis 2027 bei 63 Euro stabilisieren
    Bayerns SPD-Chef Roloff fordert 45 Cent Pendlerpauschale
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns SPD-Chef Sebastian Roloff fordert eine Erhöhung der Pendlerpauschale um auf 45 Cent. "Wer jeden Tag zur Arbeit fährt, braucht jetzt eine Entlastung, mit der er kalkulieren kann", sagte der Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in München. Angelehnt an die deutlichen Preissteigerungen beim Sprit stelle er sich eine Anhebung der Pendlerpauschale um etwa 20 Prozent vor. Zusätzlich solle der Preis des Deutschland-Tickets bis 2027 bei 63 Euro stabilisiert werden, um Pendlerinnen und Pendler nicht zusätzlich zu belasten.

    Gegenfinanzierung durch Abschöpfung von Übergewinnen

    Wie SPD-Chef Lars Klingbeil will auch Roloff die Kosten durch die Abschöpfung von Übergewinnen bei Mineralölkonzernen. "Die bisherigen Schritte der Bundesregierung gehen in die richtige Richtung - reichen für Bayern aber nicht aus", betonte Roloff, der das Maßnahmenpaket zur Senkung der Spritpreise mitverhandelt hatte.

    Millionen Pendler sind aufs Auto angewiesen

    In einem Flächenland wie Bayern seien Millionen Menschen auf ihr Auto angewiesen, so Roloff weiter. "Die Zahl der Pendlerinnen und Pendler steigt seit Jahren." Es brauche eine gezielte Unterstützung, insbesondere für Beschäftigte im ländlichen Raum. "Wenn die Tankrechnungen sich tief ins Monatsbudget fressen, erwarten die Menschen zurecht, dass Politik handelt. Wir müssen dafür sorgen, dass Mobilität bezahlbar bleibt - überall in Bayern."

    Klingbeil hatte sich - wie auch CSU-Chef Markus Söder - bereits vor einigen Tagen für eine Erhöhung der Pendlerpauschale ausgesprochen - beide hatten dabei aber keine Zahlen genannt. "Wenn wir die Krisenprofite der Konzerne höher besteuern, dann können wir damit eine Erhöhung der Pendlerpauschale finanzieren", sagte er. Ihm gehe es darum, maßlose Krisenprofite abzuschöpfen und den Bürgerinnen und Bürgern zurückzugeben.

    Söder will "substanzielle Erhöhung" rückwirkend ab 1. Januar

    Söder hatte sich für eine "substanzielle Erhöhung" rückwirkend ab Jahresbeginn ausgesprochen. Seit dem 1. Januar 2026 beträgt die Pendlerpauschale ab dem 1. Kilometer 38 Cent. Davon profitiert, wer zur Arbeit pendeln muss - und zwar egal, ob mit dem Auto, der Bahn, dem Rad oder zu Fuß./had/DP/zb




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