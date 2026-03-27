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    Warum so viele Deutsche Aktien und Fonds links liegen lassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Freunde und Familie sind wichtigste Informationsquelle
    • Knapp ein Drittel holt Investmenttipps aus dem Umfeld
    • Mehrheit spart konservativ mit Tagesgeld und Sparbuch
    Warum so viele Deutsche Aktien und Fonds links liegen lassen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Freunde und Familie sind bei der Geldanlage für die Mehrheit in Deutschland die erste Informationsquelle. Knapp ein Drittel (31,2 Prozent) der 3.203 Erwachsenen, die das Meinungsforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der Commerzbank befragt hat, holen sich im privaten Umfeld Investmenttipps.

    Bank- und Finanzberater rangieren in der repräsentativen Umfrage aus dem Herbst knapp dahinter (29,7 Prozent). Auf die Frage, ob sie sich in den vergangenen zwölf Monaten zu Anlageprodukten von ihrer Bank oder einem Finanzberater haben beraten lassen, antworten fast 80 Prozent jedoch mit Nein.

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    Tagesgeld statt Wertpapiere

    In Summe sparen die Menschen hierzulande wie die Weltmeister: Fast drei Viertel der Befragten legen nach eigenen Angaben regelmäßig (43,7 Prozent) oder unregelmäßig (28,4 Prozent) Geld auf die hohe Kante. Mit Abstand am beliebtesten dabei: Tagesgeld, Festgeld und Sparbuch.

    Um Wertpapiere wie Aktien, ETFs, Fonds oder Anleihen macht etwa die Hälfte der Sparer einen Bogen, vor allem deshalb, weil sie sich nach eigenem Bekunden nicht damit auskennen oder Risiken scheuen.

    Verschenken die Menschen Geld?

    "Viele Menschen in Deutschland sparen fleißig, aber zu konservativ", sagt Commerzbank-Privatkundenchef Thomas Schaufler. "Trotz hoher Sparquoten nutzt die Mehrheit renditestärkere Anlageformen wie Wertpapiere zu wenig und verschenkt damit langfristig finanzielles Potenzial."

    Schaufler weist darauf hin, dass auf zumeist unverzinsten Konten in Deutschland rund drei Billionen Euro liegen. "Nicht nur mit Blick auf die Altersvorsorge ist es wichtiger denn je, liquide Mittel gezielt zu investieren und die Chancen der Kapitalmärkte zu nutzen", sagt der Commerzbank-Privatkundenchef./ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 238,2 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 48,29 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +38,46 %/+54,29 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen und Bewertung der Commerzbank im Kontext eines möglichen Unicredit-Übernahmeangebots, Spekulationen zum Übernahmepreis sowie zur Folge radikaler Kosten- und Personalabbau zur Verbesserung der Cost-to-Income-Quote. Diskutiert werden Vergleiche zu UniCredit/DB (CTI: ~38–39 vs. Commerzbank ~57), KGV-Bewertungen, jüngste Kurssprünge (rund 31,99 € +5,5%) und technische Aspekte wie Knockouts/Optionspositionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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