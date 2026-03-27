Startdatum für Disneys Berlin-Dystopie nun klar

Inhaltlich spielt die Serie in einer Zukunft, in der in Deutschland wegen des Klimawandels unerträgliche Hitze herrscht. Die frühere deutsche Hauptstadt Berlin ist nur noch ein Stadtstaat mit viel Korruption und Kriminalität.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Disney+ hat das Startdatum seiner Berlin-Dystopie bekanntgegeben: Die achtteilige Thriller-Serie "City of Blood" rund um Verbrechen und Vampire steht ab 16. September zum Streamen bereit. In den Hauptrollen sind Lea Drinda ("Der Greif") und Soma Pysall ("PARA - Wir sind King") zu sehen. Die Serie beruht auf der Graphic-Novel-Reihe "Berlinoir".

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In "City of Blood" lebt im heißen Berlin nur eine kleine Elite unter einer vollklimatisierten Kuppel einigermaßen angenehm. "Die getrennt aufgewachsenen Schwestern Bea und Phoebe machen nach ihrer Wiederbegegnung eine unfassbare Entdeckung: Vampire kontrollieren das organisierte Verbrechen und Streben nach politischer Macht, um ihr Überleben zu sichern. Längst ist Blut die wahre Währung der Stadt geworden."

Disney+ seit sechs Jahren als Streamingdienst in Deutschland

In weiteren Rollen sind etwa Jördis Triebel, Jenny Schily, Dagmar Manzel, Melika Foroutan, Mouataz Alshaltouh, Franz Hartwig, David Schütter, Jan Georg Schütte und Lars Eidinger dabei.

Disney+ gibt es seit sechs Jahren als Streamingdienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Donnerstagabend stellte Disney beim sogenannten Content Showcase 2026 sein Programm für die nächsten Monate vor.

Im August kommt etwa die Reality-Doku "Yacht Deals Monaco" (ehemals "Yacht Dream Monaco"), in der zwei deutschsprachige Jacht-Broker im Fürstentum am Mittelmeer ein neues Team zusammenstellen.

Es ist in Sachen Auftragsproduktionen aus Deutschland der erste Vorstoß von Disney+ in die nicht fiktionale Unterhaltung, nach Serien wie etwa "Sam - ein Sachse", "Deutsches Haus" und "Call My Agent Berlin"./gth/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 94,75 auf NYSE (27. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -4,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,25 %. Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 145,78 Mrd.. Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.



