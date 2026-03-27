Cerro de Pasco erhält Vollzugriff auf gigantisches Silber- und Galliumprojekt

Cerro de Pasco Resources (WKN A2N7XK / TSXV CDPR) hat sich mit einer neuen Zugangs- und Erkundungsungsvereinbarung einen entscheidenden operativen Hebel für das Quiulacocha-Tailings-Projekt in Zentralperu (Silber, Gallium, Kupfer, Gold) gesichert. Die Vereinbarung mit Activos Mineros S.A.C. verschafft dem Unternehmen Oberflächenzugang zur gesamten (!) Tailings-Lagerstätte von Quiulacocha, also auch zu jenen Bereichen, die außerhalb der eigenen El-Metalurgista-Konzession liegen. Für Cerro de Pasco Resources markiert dieser Schritt den Übergang in die nächste Entwicklungsphase des Projekts.

Im Kern geht es darum, dass Cerro de Pasco Resources nun nicht mehr nur auf Teile des Areals zugreifen kann, sondern eine koordinierte technische Bearbeitung über den gesamten Tailings-Footprint hinweg möglich wird. Die Vereinbarung bezieht sich auf Oberflächenzugang, operative Abstimmung und Bohraktivitäten und ergänzt die bereits bestehenden Konzessionsrechte des Unternehmens über einen bedeutenden Teil des Projektgebiets. Damit erweitert sich der Handlungsspielraum für die weitere Projektentwicklung deutlich.

Für das Quiulacocha-Tailings-Projekt ist das vor allem deshalb relevant, weil die technische Arbeit nun auf einer breiteren Fläche ansetzen kann. Das Unternehmen will die Vereinbarung nutzen, um jene Datengrundlage zu schaffen, die für Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudien und die Vorbereitung einer umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Cerro de Pasco Resources rückt damit sichtbar vom reinen Rechts- und Zugangsrahmen in Richtung praktischer Projektumsetzung vor.

Cerro de Pasco Resources erhält Zugang zur gesamten Tailings-Fläche

Die neue Vereinbarung mit AMSAC verändert die Ausgangslage für Cerro de Pasco erheblich. AMSAC ist eine peruanische staatliche Gesellschaft, die für die Sanierung historischer bergbaulicher Umweltlasten zuständig ist. Durch die Zusammenarbeit entsteht nun ein Rahmen, in dem beide Seiten auf eine abgestimmte technische und ökologische Lösung für Quiulacocha hinarbeiten.

Für Cerro de Pasco Resources ist das auch ein Unterschied zur bisherigen Situation. Im Jahr 2024 war der Zugang zu einem begrenzten Teil des Areals noch über eine staatlich auferlegte Dienstbarkeit mit einer Laufzeit von zwei Jahren geregelt worden. Die jetzt geschlossene Vereinbarung geht deutlich weiter: Sie schafft ein kooperatives Modell für das gesamte Tailings-Gebiet und ersetzt damit eine engere, zeitlich begrenzte Zugangslösung durch ein breiteres operatives Arbeitsverhältnis.

Gerade bei einem Projekt wie Quiulacocha, das auf die Wiederaufbereitung von Tailings ausgerichtet ist, ist der vollständige Zugang zur Fläche von zentraler Bedeutung. Cerro de Pasco Resources kann dadurch technische Programme nicht mehr nur abschnittsweise, sondern projektweit planen. Das verbessert die Voraussetzungen für eine zusammenhängende geologische, geotechnische und umweltbezogene Bewertung des gesamten Areals.

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Cerro de Pasco erreicht wichtigen Durchbruch für Gesamtentwicklung des Quiulacocha-Projekts!

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