AEVIS VICTORIA: 2025er Jahresergebnisse und Ausbau der Versorgung
2025 war für Swiss Medical Network ein Jahr des kräftigen Wachstums, strategischer Zukäufe und internationaler Partnerschaften – mit klaren Zielen für 2026.
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- Swiss Medical Network Holding SA verzeichnete im Jahr 2025 einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 988,5 Mio., was einem Anstieg von 21,7% gegenüber 2024 entspricht.
- Das organische Wachstum betrug 2%, während das EBITDAR um 16,8% auf CHF 133,0 Mio. stieg und die EBITDAR-Marge bei 15,9% lag.
- Das Jahr 2025 war geprägt von der erfolgreichen Integration des Spitals Zofingen und von Centromedico, was die Position als zweitgrößtes privates Spitalnetzwerk in der Schweiz stärkte.
- Die Division ambulante Versorgung wuchs 2025 um 80,7% auf CHF 118,5 Mio. Bruttoumsatz, mit einer verbesserten EBITDAR-Marge von 6,6%.
- Für 2026 wird ein organisches Wachstum von 2-3% und eine EBITDAR-Marge von über 20,5% angestrebt, mit einem EBITDA zwischen CHF 75 und CHF 85 Mio.
- Im Jahr 2025 erreichte Swiss Medical Network eine starke operative Leistung, erweiterte das Netzwerk um neue Regionen und Akquisitionen, und wurde als erstes europäisches Gesundheitsunternehmen Partner des Mayo Clinic Care Network.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AEVIS VICTORIA ist am 01.04.2026.
Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,825EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
56 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,775EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
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