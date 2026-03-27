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    Edisun Power Europe: Jahresergebnis zeigt Dringlichkeit für neue 'Renewables to AI'-Strategie

    2025 war für das Unternehmen ein Jahr der Gegensätze: operative Stärke trifft auf rückläufige Erträge, steigende Finanzierungskosten und strategische Weichenstellungen.

    Edisun Power Europe: Jahresergebnis zeigt Dringlichkeit für neue 'Renewables to AI'-Strategie
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Jahresergebnis 2025 ist herausfordernd, mit einem Nettoverlust von CHF 7.1 Mio. und einem Rückgang des Umsatzes auf CHF 14.1 Mio.
    • Die Solarstromproduktion sank um 5.2 % auf 152’352 MWh, hauptsächlich aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen und Anlagenstilllegungen.
    • Der EBITDA lag bei CHF 8.5 Mio. (60.2 % Marge), deutlich niedriger als im Vorjahr, was auf geringere Umsätze und Wertberichtigungen zurückzuführen ist.
    • Die Nettofinanzierungskosten stiegen auf CHF 7.2 Mio., hauptsächlich durch erhöhte Kreditaufnahmen zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten.
    • Das Unternehmen plant, die Dividende für 2025 auszusetzen, um die Liquidität zu sichern, und fokussiert auf den Verkauf des Projekts ‘Fuencarral to AI’ in Madrid.
    • Trotz der Herausforderungen bleibt die Eigenkapitalquote mit 28.3 % stabil, die Bilanzsumme liegt bei CHF 346.9 Mio., und die Photovoltaikanlagen umfassen 32 Anlagen mit insgesamt 104.7 MW Leistung.

    Der Kurs von Edisun Power Europe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,70EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.


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