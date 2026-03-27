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    Unternehmen mit Stresssignal

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    Microsoft-Aktie: Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab!

    Ungeachtet der bereits hohen Verluste in den vergangenen Wochen reißt die Negativ-Serie bei Microsoft nicht ab. Auch die Nachrichtenlage wird nicht besser.

    Für Sie zusammengefasst
    Unternehmen mit Stresssignal - Microsoft-Aktie: Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Noch kein Ende der Verluste bei Software-Aktien in Sicht

    Der Iran-Krieg hat den Abwärtsdruck am Gesamtmarkt und insbesondere bei den ohnehin schon von Verlusten gebeutelten Software-Aktien noch einmal verstärkt. Während KI die Wachstumsstory infrage stellt, lasten die stark gestiegenen Anleiherenditen auf den Unternehmensbewertungen, da zukünftige Cashflows stärker diskontiert werden.

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    Bei Microsoft kommen außerdem die rekordhohen Ausgaben für KI-Investitionen hinzu, die aufgrund höherer Finanzierungskosten die Bilanz stärker belasten könnten als bislang geplant. Auch die OpenAI-Beteiligung ist vom Taktgeber zum Bremsklotz geworden, nachdem Alphabet mit Gemini und Anthropic mit Cloude an ChatGPT vorbeigezogen sind und Marktanteile gewinnen.

    Microsoft verhängt Einstellungsstopp

    Gegenüber ihrem Allzeithoch im vergangenen November hat die Aktie daher bereits 34 Prozent an Wert eingebüßt, womit sie aus technischer Perspektive bereits in einem Bärenmarkt handelt. Tatsächlich deutet bislang nur wenig auf eine Gegenbewegung oder sogar einen Turnaround hin, nachdem Microsoft unter zahlreiche Unterstützungen gefallen ist.

    Die Ausgangslage nicht besser machen dürfte eine Meldung vom Donnerstagabend. Wie The Information berichtet, hat das Unternehmen ausgerechnet in einigen seiner größten Geschäftsbereiche einen Einstellungsstopp verhängt. Betroffen sollen der Nordamerika-Vertrieb sowie Cloudtochter Azure sein. Der Bericht beruft sich auf Insider-Informationen.

    Ergebniskosmetik zum Jahresende nicht unüblich

    Das Einfrieren von Stellenausschreibungen betrifft offenbar vor allem Büros, welche Software-Produkte an große Geschäftskunden in den USA verkaufen sowie Abteilungen, welche Azure-Dienstleistungen an kleine und mittlere Unternehmen vertreiben.

    Mit dieser Maßnahme soll vor dem Ende des Geschäftsjahres im Juni offenbar eine "Margenlücke" bei der Bruttomarge geschlossen werden. The Information betont allerdings, dass es sich bei den Bemühungen um Kostenreduktion beim Personal zum Ende des Fiskaljahres um einen für Microsoft nicht unüblichen Schritt handelt und aus der Vergangenheit bereits bekannt sei.

    Trotzdem wirft die Maßnahme Fragen nach dem Wachstumskurs des Unternehmens auf, da insbesondere Azure eine der treibenden Kräfte in den vergangenen Jahren war.

    Microsoft

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    Verlustserie hält an, bald neue 52-Wochen-Tiefs?

    Die Microsoft-Aktie fiel inmitten eines erneut schwachen Gesamtmarktumfeldes am Donnerstag um 1,4 Prozent. Damit wurde ein weiteres Verlaufstief markiert. Vom 52-Wochen-Tief, erzielt auf dem Höhepunkt des Zoll-Crashs, ist die Aktie jetzt nur noch wenig mehr als 20 US-Dollar beziehungsweise 6 Prozent entfernt. Ein Unterbieten von 345 US-Dollar würde ein klares Verkaufssignal bedeuten.

    Von der nachbörslichen Erleichterungsrallye, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, das Ultimatum für die Aufhebung der Sperre der Straße von Hormus zu verlängern, wurde Microsoft kaum erfasst. Die Aktie beendete den erweiterten Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent. Das deutet darauf hin, dass die am späten Donnerstagabend bekannt gewordene Meldungen über einen Einstellungsstopp Eindruck bei den Anlegerinnen und Anlegern hinterlassen hat.

    Fazit: Kursgewinne dürften weiter auf sich warten lassen

    Microsoft steht aktuell von vielen Seiten gleichzeitig unter Druck. Nun reagiert das Unternehmen offenbar mit einem Einstellungsstopp in einigen seiner Abteilungen, um das Geschäftsergebnis zum Ende des Fiskaljahres in 3 Monaten zu frisieren. Von einer "Margenlücke" ist aktuell die Rede.

    Solche Nachrichten dürften kaum geeignet sein, der Aktie neuen Schwung zu verleihen. Im Gegenteil könnten Wachstumssorgen und Befürchtungen bezüglich der finanziellen Nachhaltigkeit der rekordhohen KI-Investitionen aufkommen und das Sentiment weiter belasten. Bevor es nicht zu einer nachhaltigen Bodenbildung und einem Stimmungsumschwung gekommen ist, ist die Aktie kein Kauf.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 319,0EUR auf Tradegate (27. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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