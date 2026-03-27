Nicht SAP: Diese Software-Aktie wehrt sich jetzt gegen die Verlustserie!

Die Angst vor einer KI-Disruption, sinkenden Wachstumsraten und nicht mehr zu rechtfertigenden Unternehmensbewertungen treibt Anlegerinnen und Anleger aus den zuvor jahrelang gefragten Software-Aktien. Ein am Donnerstagabend bekannt gewordener Einstellungsstopp bei Microsoft , trägt nicht dazu bei, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Die Kursmisere ist inzwischen als historisch zu bezeichnen. Der spezialisierte Branchen-ETF Expanded Tech-Software von iShares (BlackRock) hat gegenüber dem Jahreswechsel rund ein Viertel seines Wertes verloren. Gegenüber dem Allzeithoch beträgt der Wertverlust sogar fast ein Drittel.

Nischenanbieter auf der Abschussliste

Besonders schwer getroffen hat es neben Schwergewichten wie Microsoft und SAP spezialisierte Nischenanbieter. Während sich große Unternehmen auf diversifizierte Produktportfolios stützen können, ist die Disruptionsgefahr bei Spezialisten umso höher, da schon ein einzelner potenter KI-Agent ausreichen könnte, das Geschäftsmodell zu gefährden.

So hat beispielsweise die Veröffentlichung eines KI-Tools zur Programmierung von Games durch Google Gemini (Alphabet) für Panik unter den Anlegerinnen und Anlegern von Unity Software gesorgt. Das Unternehmen stellt die gleichnamige Engine zur Programmierung von Games und Webanwendungen zur Verfügung und erhält hierfür von Entwicklern Gebühren.

Gegenüber ihrem noch vor wenigen Wochen markierten 52-Wochen-Hoch hat die Unity-Aktie, bei der zeitweise auch Star-Investorin Cathie Wood investiert war, zwei Drittel ihres Wertes verloren.

Unity Software überzeugt mit vorläufigen Quartalszahlen

Doch nun könnten sich die Käuferinnen und Käufer zurückmelden, denn das Unternehmen hat am Donnerstagabend vorläufige Quartalszahlen vorgelegt hat, die auf ein Q1-Ergebnis über den Erwartungen des Marktes schließen lassen.

Gegenüber der bisherigen Prognose von 480 bis 490 Millionen US-Dollar hat Unity Software seine Umsatzschätzung auf 505 bis 508 Millionen US-Dollar angehoben. Das liegt deutlich über dem Analystenkonsens von 488,92 Millionen US-Dollar.

Auch bei der lange unbefriedigenden Profitabilität will man größere Fortschritte gemacht haben als gedacht. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde um 30 Millionen US-Dollar auf 130 bis 135 Millionen US-Dollar angehoben. Die stark verbesserten Unternehmensmargen begründete der Konzern mit der Outperformance von Unity Vector. Dahinter verbirgt sich eine KI-gestützte Plattform zur User-Gewinnung.

Außerdem kündigte der Konzern an, seine Vermarktungsplattform ironSource zum 30. April einzustellen sowie sein Veröffentlichungsgeschäft für Games Supersonic zu verkaufen. Hierfür sollen bereits Verkaufsberater angeheuert worden sein. Damit strafft Unity Software sein Geschäftsmodell und konzentriert sich auf Kernbereiche.

Aktie steigt zweistellig, neue Tiefs dürften vorerst verhindert werden

Über die vorläufig veröffentlichte Einschätzung zum abgelaufenen Quartal zeigten sich Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse hocherfreut. Die Aktie verteuerte sich aus dem Stand zweistellig und konnte zeitweise sogar über 20 US-Dollar klettern. Am Ende es erweiterten Handels stand ein Plus von 12,5 Prozent und ein Schlusskurs von 19,27 US-Dollar zu Buche.

Damit könnte ein Absturz unter das jüngste Verlaufstief vermieden werden, was ein neues Verkaufssignal bedeutet hätte. Der Weg zu nachhaltiger Entspannung ist angesichts des stark angeschlagenen Chartbilds jedoch weit. Ein erstes prozyklisches Kaufsignal läge erst oberhalb der 50-Tage-Linie wieder vor, die gegenwärtig bei 25,32 US-Dollar verläuft.

Fazit: Bleibt das Geschäft stabil, ist die Bewertung einen Einstieg wert!

Mit Blick auf die Bewertung könnte der Crash der Aktie in den vergangenen Monaten eine Einstiegsgelegenheit geschaffen haben. Ein gutes Quartal dürfte zwar zu wenig sein, um die mittel- und langfristigen Wachstumssorgen bereits beiseitezuschieben, doch gegenwärtig erscheint Unity Software mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis und einem Kurs-Buch-Verhältnis deutlich unter dem Branchendurchschnitt attraktiv bewertet.

Entpuppt sich der Bodenbildungsversuch im Bereich von 17 bis 18 US-Dollar als nachhaltig (beispielsweise auf Wochenschlusskursbasis) können antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger eine kleine Risikoposition aufbauen. Die Leerverkaufsquote von 8,3 Prozent kann außerdem jederzeit für Explosivität sorgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion