Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit weiterem Milliarden-Kauf

Allergien wie Asthma, Nesselsucht oder Nahrungsmittelallergien könnten von dieser neuen Behandlungsform profitieren. Auch eine Anwendung bei Kindern wird geprüft./hr/to/AWP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 129,5 auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 274,70 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -22,34 %/+3,80 % bedeutet.