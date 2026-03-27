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    Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit weiterem Milliarden-Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Novartis plant Übernahme von Excellergy bis 2 Mrd USD
    • Abschluss in der zweiten Hälfte 2026 erwartet
    • Exl-111 blockiert IgE und lindert Allergiesymptome
    Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit weiterem Milliarden-Kauf
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt seine Shopping-Tour fort: Für bis zu zwei Milliarden US-Dollar will der Basler Pharmakonzern das US-Biotechunternehmen Excellergy übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Mit der geplanten Übernahme stärkt Novartis die Immunologie-Strategie im Bereich der Nahrungsmittelallergien und anderer Erkrankungen, die mit allergischen Sofortreaktionen in Verbindung stehen.

    Im Mittelpunkt steht der Wirkstoff Exl-111 von Excellergy, der sich derzeit in einer frühen klinischen Testphase befindet. Er soll gezielt einen wichtigen Auslöser von Allergien - das sogenannte Immunglobulin E (IgE) - blockieren und dadurch Symptome schneller und stärker lindern als bisherige Therapien.

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    Allergien wie Asthma, Nesselsucht oder Nahrungsmittelallergien könnten von dieser neuen Behandlungsform profitieren. Auch eine Anwendung bei Kindern wird geprüft./hr/to/AWP/stk

    Novartis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 129,5 auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 274,70 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -22,34 %/+3,80 % bedeutet.




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