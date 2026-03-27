Südkoreas Kospi bricht ein – Zweifel an einem Nahost-Frieden belasten

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag deutlich nachgegeben und damit eine globale Verkaufswelle fortgesetzt. Besonders stark traf es Südkorea: Der Leitindex Kospi verlor 3,6 Prozent und steuerte damit auf einen Wochenverlust von rund 8,5 Prozent zu. Auch der Nebenwerteindex Kosdaq gab um etwa 2 Prozent nach.

Auch andere wichtige Börsenplätze in Asien konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen: In Japan fiel der Nikkei 225 um rund 1,6 Prozent, während der breiter gefasste Topix 0,8 Prozent verlor. Australiens S&P/ASX 200 gab um 0,42 Prozent nach. Der Hang Seng Index in Hongkong sank um 0,2 Prozent und auf dem chinesischen Festland verlor der CSI 300 etwa 0,4 Prozent.

Geopolitik dominiert: Verlängerte Frist sorgt nicht für Entspannung

Im Mittelpunkt der Marktbewegungen steht weiterhin der Konflikt im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump verlängerte die Frist für mögliche Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur um zehn Tage bis zum 6. April.

Die Verlängerung erfolgte nach eigenen Angaben auf Wunsch Teherans und im Austausch für die sichere Passage von zehn Öltankern durch die Straße von Hormus. Trump betonte zugleich, die Gespräche verliefen "sehr gut", widersprach jedoch Berichten über stockende Verhandlungen.

Gleichzeitig bleiben die Signale widersprüchlich: Während Washington auf Verhandlungen setzt, bestreitet der Iran direkte Gespräche. Berichten zufolge lehnte Teheran zudem einen US-Vorschlag ab und stellte eigene Bedingungen, darunter Sicherheitsgarantien und die Anerkennung seiner Kontrolle über die Straße von Hormus.

Analysten warnen vor globalen Folgen

Experten sehen zunehmende Risiken für die Weltwirtschaft. Analysten von Citigroup warnen, dass eine Verschärfung des Konflikts das globale Wachstum unter 2 Prozent drücken und die Inflation über 4 Prozent treiben könnte. Auch das Risiko einer Rezession würde deutlich steigen.

Besonders betroffen wären laut Einschätzung asiatische Volkswirtschaften wie Südkorea, Japan und Indien – vor allem wegen ihrer starken Abhängigkeit von Energieimporten und ihrer direkten Exponierung gegenüber Störungen in der Straße von Hormus.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!