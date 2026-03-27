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    Moskau bestreitet Weitergabe von Aufklärungsdaten an Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland bestreitet Weitergabe von Geheimdaten an Iran
    • Lieferung militärischer Güter an Iran bestätigt
    • Koordinaten US-Stützpunkte seien öffentlich bekannt
    Moskau bestreitet Weitergabe von Aufklärungsdaten an Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Regierung hat den Vorwurf der Weitergabe von Geheimdienstinformationen an den Iran zur Bekämpfung von US-Militärobjekten im Nahen Osten zurückgewiesen. "Wir haben dem Iran bestimmte Arten militärischer Güter geliefert, aber dem Vorwurf, dass wir dem Iran mit Aufklärungsdaten helfen, können wir nicht zustimmen", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit dem Sender France Television, das auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht wurde.

    Die Koordinaten der US-Militärbasen in der Region seien bekannt und offen zugänglich. Sie müssten nicht vom Geheimdienst übermittelt werden. "Ich wundere mich nicht darüber, dass der Iran sie attackiert", sagte Russlands Chefdiplomat. Er bestätigte dabei, dass Moskau und Teheran weiterhin strategische Partner seien.

    Dass der Iran auch Ziele in den arabischen Ländern der Region angreife, sei Folge des völkerrechtswidrigen Angriffs der USA und Israels, betonte Lawrow. Parallelen zum eigenen Angriffskrieg in der Ukraine wies er dabei zurück./bal/DP/zb





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