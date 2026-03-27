Pyrum Innovations AG: Vorläufige Ergebnisse für 2025 veröffentlicht

Umsatz 2025: 4.103 T€ (auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen) – damit Verdopplung gegenüber 2024 (2.022 T€); davon 2.000 T€ Consulting‑Erlöse; fehlende TTB‑Umsätze im Q4 verhinderten Erreichen der Prognose von 4,5–6,0 Mio. €

Gesamtleistung gesunken auf 10.615 T€ (2024: 11.715 T€) und damit erwartungsgemäß im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von 10–15 Mio. €; aktivierte Eigenleistungen zurück auf 6.158 T€ (2024: 8.994 T€) wegen weitgehend abgeschlossener Inbetriebnahmen

Vorläufiges Konzernjahresergebnis: Verlust von -10.530 T€ (2024: -10.135 T€)

Sonstige betriebliche Erträge mehr als verdoppelt auf 2.979 T€ (2024: 1.221 T€), maßgeblich durch Investitionszuschüsse von 2.422 T€ für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Dillingen

Liquidität gestiegen auf 17.005 T€ zum 31.12.2025 (31.12.2024: 11.740 T€), hauptsächlich aufgrund einer Bezugsrechtskapitalerhöhung im Dezember 2025 von rund 13 Mio. €

Strategische Fortschritte: Gründung der Projektgesellschaften SUAS reTIRE s.r.o. (Tschechien) und UniPyrum (Deutschland) zur Kapazitätserweiterung; ISCC‑EU‑Zertifizierung für ThermoTireOil (TTO) ermöglicht Einsatz als Biokraftstoff; Fokus auf Inbetriebnahme der Mahl‑ und Pelletieranlage.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 inkl. Webcast für Analysten, Investoren und Pressevertreter, bei Pyrum Innovations ist am 08.05.2026.

Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,93 % im Minus.





