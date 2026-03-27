Pyrum Innovations AG: Vorläufige Ergebnisse für 2025 veröffentlicht
2025 war für das Unternehmen ein Jahr markanter Gegensätze: deutlicher Umsatzsprung, strategische Meilensteine – zugleich anhaltende Verluste und verfehlte Prognosen.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Umsatz 2025: 4.103 T€ (auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen) – damit Verdopplung gegenüber 2024 (2.022 T€); davon 2.000 T€ Consulting‑Erlöse; fehlende TTB‑Umsätze im Q4 verhinderten Erreichen der Prognose von 4,5–6,0 Mio. €
- Gesamtleistung gesunken auf 10.615 T€ (2024: 11.715 T€) und damit erwartungsgemäß im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von 10–15 Mio. €; aktivierte Eigenleistungen zurück auf 6.158 T€ (2024: 8.994 T€) wegen weitgehend abgeschlossener Inbetriebnahmen
- Vorläufiges Konzernjahresergebnis: Verlust von -10.530 T€ (2024: -10.135 T€)
- Sonstige betriebliche Erträge mehr als verdoppelt auf 2.979 T€ (2024: 1.221 T€), maßgeblich durch Investitionszuschüsse von 2.422 T€ für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Dillingen
- Liquidität gestiegen auf 17.005 T€ zum 31.12.2025 (31.12.2024: 11.740 T€), hauptsächlich aufgrund einer Bezugsrechtskapitalerhöhung im Dezember 2025 von rund 13 Mio. €
- Strategische Fortschritte: Gründung der Projektgesellschaften SUAS reTIRE s.r.o. (Tschechien) und UniPyrum (Deutschland) zur Kapazitätserweiterung; ISCC‑EU‑Zertifizierung für ThermoTireOil (TTO) ermöglicht Einsatz als Biokraftstoff; Fokus auf Inbetriebnahme der Mahl‑ und Pelletieranlage.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 inkl. Webcast für Analysten, Investoren und Pressevertreter, bei Pyrum Innovations ist am 08.05.2026.
Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,93 % im
Minus.
-3,47 %
-4,58 %
-5,30 %
-23,55 %
-60,94 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte