Bärischer Vorbote

In den vergangenen Tagen kam es zwar zu einer leichten Gegenbewegung nach oben, doch die aktuelle Wochenentwicklung zeigt erneut Unsicherheit. Sollte es der Aktie nicht gelingen, die Marke von rund 1.000 US-Dollar schnell zurückzuerobern, könnte der Verkaufsdruck wieder zunehmen.

Die Aktie erreichte ihr bisheriges Rekordhoch Mitte Oktober des vergangenen Jahres bei 1.219 US-Dollar. Danach folgte eine schrittweise Korrektur: Zunächst fiel der Kurs auf etwa 1.000 US-Dollar. Nach einer kurzen Erholung ging es Anfang dieses Monats weiter nach unten bis auf 917,39 US-Dollar – fast bis zum wichtigen Durchschnittswert der letzten 200 Wochen, der oft als langfristige Orientierung dient.

Fällt der Kurs unter den sogenannten EMA 200 (rote Linie) bei 894,10 US-Dollar, drohen weitere Verluste bis auf 850,83 und im ungünstigsten Fall sogar bis auf 801,60 US-Dollar. In einem solchen Szenario würden viele Anleger eher vorsichtig agieren oder sogar auf fallende Kurse setzen.

Für eine nachhaltige Erholung müsste die Aktie hingegen klar über 1.100 US-Dollar steigen. Erst dann würde sich die Chance eröffnen, das alte Hoch bei 1.219 US-Dollar erneut ins Visier zu nehmen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 917,39 US-Dollar

Kursziele : 850,83/801,60 Punkte

Renditechance via DU8VW3 : 150 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BlackRock Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY656K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 834,1108 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 834,1108 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 969,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8VW3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,88 - 0,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.071,8389 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 1.071,8389 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 969,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 801,60 US-Dollar Hebel: 9,46 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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