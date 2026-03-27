Endgültiger Bruch droht!

Kurzfristig zeigt die Aktie bereits erste Schwächezeichen. Es besteht die Gefahr, dass ein Aufwärtstrend, der seit März 2025 besteht, nach unten durchbrochen wird. Sollte sich die Lage im Nahen Osten nicht bald entspannen, könnte sich aus den zuletzt schwankenden Kursbewegungen ein klares Verkaufssignal entwickeln.

Grundsätzlich reagieren Fluggesellschaften sehr empfindlich auf die wirtschaftliche Entwicklung. In den USA schwächelt derzeit der Arbeitsmarkt, was auf eine sinkende Kaufkraft der Bevölkerung hindeutet. Zwar konnte sich die Aktie von Delta Air Lines zuletzt noch gegen den allgemeinen Abwärtstrend behaupten und sogar neue Höchststände erreichen. Doch mit der Eskalation im Nahen Osten und den dadurch steigenden Ölpreisen wächst der Druck auf die Branche deutlich.

Fällt der Kurs unter 55,60 US-Dollar, wären weitere Rückgänge auf 51,03 und darunter sogar auf 45,15 US-Dollar möglich. In so einem Fall würden viele Anleger eher vorsichtig agieren oder auf fallende Kurse setzen.

Auf der anderen Seite müsste die Aktie das bisherige Rekordhoch von 76,39 US-Dollar deutlich und möglichst auf Wochenschlussbasis überschreiten, um weiteres Aufwärtspotenzial bis 93,35 US-Dollar zu eröffnen. Noch ist die Richtung nicht eindeutig entschieden – umso wichtiger ist es für Anleger, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 55,60 US-Dollar

Kursziele : 51,03/45,15 Punkte

Renditechance via DU8BR1 : 200 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Delta Air Lines Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9GGW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,69 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 59,4192 US-Dollar Basiswert: Delta Air Lines Inc. KO-Schwelle: 59,4192 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 67,05 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8BR1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,59 - 0,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 73,1342 US-Dollar Basiswert: Delta Air Lines Inc. KO-Schwelle: 73,1342 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 67,05 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 45,15 US-Dollar Hebel: 9,77 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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