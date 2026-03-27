Gold explodiert plus +1,81 % auf 4.459,93 USD

+1,81 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,27 % 1 Monat -14,22 % 3 Monate -1,67 % 1 Jahr +47,18 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.459,93. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.218,00USD. Heute, bei 4.459,93USD, wäre daraus ein Vermögen von 36.616,7USD geworden – ein Plus von +266,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE-Forum: Gold-Sentiment gemischt. Bullische Ziele um 4000–4400 USD/oz (aktuell ca. 4400) stehen Abwärtsrisiken gegenüber. Geopolitik (Sanktionen, Konflikte) könnte Nachfrage beeinflussen; Exportbeschränkungen könnten Angebot verknappen. Kurzfristig Widerstand um 4400; Kursentwicklung der letzten 14 Tage uneinheitlich.