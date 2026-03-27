Goldpreis
Gold explodiert plus +1,81 % auf 4.459,93 USD
Deutlicher Anstieg: Gold klettert +1,81 % in 24h auf 4.459,93 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,27 %
|1 Monat
|-14,22 %
|3 Monate
|-1,67 %
|1 Jahr
|+47,18 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.218,00USD. Heute, bei 4.459,93USD, wäre daraus ein Vermögen von 36.616,7USD geworden – ein Plus von +266,17 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
wallstreetONLINE-Forum: Gold-Sentiment gemischt. Bullische Ziele um 4000–4400 USD/oz (aktuell ca. 4400) stehen Abwärtsrisiken gegenüber. Geopolitik (Sanktionen, Konflikte) könnte Nachfrage beeinflussen; Exportbeschränkungen könnten Angebot verknappen. Kurzfristig Widerstand um 4400; Kursentwicklung der letzten 14 Tage uneinheitlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|345,75EUR
|-2,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,20EUR
|+1,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,76EUR
|+1,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|351,68EUR
|-4,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|94,36EUR
|-5,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|563,80EUR
|+2,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|363,08EUR
|-2,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,44EUR
|+1,74 %
|Long
|1
|0,00
|126,34EUR
|+3,56 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,07EUR
|-1,09 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.