Silber rast nach oben – Kurs bei 69,83 USD

+2,69 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,59 % 1 Monat -23,06 % 3 Monate -4,86 % 1 Jahr +102,04 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 69,83. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 34,56227USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 69,83USD ein Wert von 10.101,9USD geworden – ein Gewinn von +102,04 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert beim Silber-Sentiment Vorsicht. Über die letzten 14 Tage deutet keiner der Beiträge auf klaren Aufwärtsdruck hin; einige hoffen auf neue Hochs (über 100 USD), andere verweisen auf Fortsetzung der Korrektur. Makro-Faktor: Die türkische Zentralbank hat in zwei Wochen grob 60 t Gold verkauft/geswapt, was Golddruck erzeugt und Silber tendenziell belastet. Insgesamt eher neutrale bis abwartende Stimmung.