Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 69,83 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +2,69 % auf 69,83 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,59 %
|1 Monat
|-23,06 %
|3 Monate
|-4,86 %
|1 Jahr
|+102,04 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 34,56227USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 69,83USD ein Wert von 10.101,9USD geworden – ein Gewinn von +102,04 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert beim Silber-Sentiment Vorsicht. Über die letzten 14 Tage deutet keiner der Beiträge auf klaren Aufwärtsdruck hin; einige hoffen auf neue Hochs (über 100 USD), andere verweisen auf Fortsetzung der Korrektur. Makro-Faktor: Die türkische Zentralbank hat in zwei Wochen grob 60 t Gold verkauft/geswapt, was Golddruck erzeugt und Silber tendenziell belastet. Insgesamt eher neutrale bis abwartende Stimmung.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|345,75EUR
|-2,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,40EUR
|+2,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,76EUR
|+1,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|351,68EUR
|-4,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|94,36EUR
|-5,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|563,80EUR
|+2,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|363,08EUR
|-2,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,44EUR
|+1,74 %
|Long
|1
|0,00
|126,34EUR
|+3,56 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,07EUR
|-1,09 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.