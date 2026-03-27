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    Israel greift Raketenproduktionsstätten im Iran an

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel bombardiert iranische Rüstungsanlagen
    • Sirenen heulen in Israel auch in Tel Aviv
    • Angriffe konzentrieren sich auf Rüstungsbetriebe
    Israel greift Raketenproduktionsstätten im Iran an
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziele im Iran angegriffen. Ins Visier seien dabei unter anderem Produktionsstätten für ballistische Raketen, Raketenlager und Raketenabschussrampen genommen worden, teilte das israelische Militär am Morgen mit. Angriffe habe es unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran gegeben. Ziel sei es, den iranischen Beschuss auf Israel einzuschränken.

    Dennoch heulten wegen Angriffen aus dem Iran in der Nacht erneut die Sirenen in Israel, darunter in der Küstenmetropole Tel Aviv. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

    Israelischen Medienberichten zufolge liegt der Fokus der israelischen Angriffe im Iran derzeit nicht mehr so sehr auf dem iranischen Machtapparat wie zuvor, sondern vor allem auf militärischen Zielen wie der Rüstungsindustrie. Hintergrund dürfte demnach sein, dass Israel sich darauf vorbereitet, dass US-Präsident Donald Trump schon bald eine Waffenruhe mit dem Iran verkünden könnte./cir/DP/stk





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