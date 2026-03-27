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    AEQUITA / Erfolgreiches Closing: AEQUITA-Beteiligung IFA gehört jetzt zu ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkauf von IFA an Neapco nach Kartellfreigabe
    • AEQUITA führte IFA-Transformation und Verkauf durch
    • Neapco wird drittgrößter Hersteller weltweit mit 5000
    OTS - AEQUITA / Erfolgreiches Closing: AEQUITA-Beteiligung IFA gehört jetzt zu ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Erfolgreiches Closing: AEQUITA-Beteiligung IFA gehört jetzt zu Neapco München/Haldensleben (ots) - Der Verkauf des traditionsreichen Antriebswellen- und Gelenkherstellers IFA Group an das US-Unternehmen Neapco ist perfekt. Nach der Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden ist die Übernahme mit dem gestern erfolgten Closing offiziell vollzogen. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds kann die Münchener Industriegruppe AEQUITA ihre Beteiligung damit vier Jahre nach ihrem Einstieg erfolgreich an einen strategischen Investor übergeben.

    "Größe ist im internationalen Autozuliefermarkt längst der entscheidende Faktor", sagt AEQUITA-Gründer und Managing Partner Dr.-Ing. Axel Geuer. "Wir haben in den vergangenen vier Jahre intensiv daran gearbeitet, IFA zu transformieren und wieder wettbewerbsfähig zu machen. Wir freuen uns, dass das Unternehmen nun als Teil von Neapco beste Entwicklungschancen hat."

    Mit der Übernahme der IFA Group wird Neapco der weltweit drittgrößte Hersteller von Längs- und Seitenwellen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 2 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen war bisher ein direkter Wettbewerber von IFA. Der Kaufvertrag, dem ein Unternehmenswert in dreistelliger Millionenhöhe zu Grunde liegt, wurde bereits im November unterzeichnet.

    Transformation und Neuausrichtung unter Führung der AEQUITA

    Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hatte die IFA Group Ende 2022 übernommen. In den folgenden Jahren wurde der traditionsreiche Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Kardan- und Seitenwellen sowie Gelenken umfassend neu ausgerichtet. Eckpunkte des Transformations-programms waren die Einführung innovativer Fertigungstechnologien, eine umfassende Modernisierung und Neustrukturierung sämtlicher Fertigungsstandorte in Asien, Europa und Nordamerika, sowie neue Produkte im Bereich der Seitenwelle. "Durch die technologische und organisatorische Weiterentwicklung unter der Führung von AEQUITA hat sich die globale Wettbewerbsfähigkeit von IFA deutlich verbessert", betont der IFA-Beiratsvorsitzende und frühere BMW-Vorstand Dr.-Ing. Andreas Wendt. So hat IFA in dieser Zeit bedeutende Großaufträge im Bereich Elektromobilität gewonnen und potenzialstarke neue Kunden akquiriert.

    "Ob Verbrenner, Hybrid oder Elektro: Mit ihrem heutigen Technologieportfolio ist IFA nicht nur für eine breite automobile Zukunft gerüstet, sondern kann auch das bestehende Angebot von Neapco in wichtigen Segmenten optimal ergänzen", sagt Stefan Bultmann, scheidender Geschäftsführer der IFA Group.

    "Die vergangenen Jahre bei IFA waren intensiv und oft herausfordernd", sagt Jan-Christoph Maser, Geschäftsführungskollege von Bultmann. "Die nun vollzogene Übergabe zeigt, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen von AEQUITA für ihre Unterstützung und bei den Mitarbeitenden und Geschäftspartnern von IFA für ihr Vertrauen."

    Neapco: Global Player bei Antriebslösungen

    Neapco, gegründet im Jahr 1921, ist ein führender Anbieter innovativer Antriebslösungen für die Automobilindustrie. Mit Hauptsitz in Farmington Hills, Michigan, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen hochwertige Antriebsstrangprodukte für den OEM- und Aftermarket-Bereich - für Pkw, Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Alle Produkte werden in hochmodernen Fertigungsstätten in Nordamerika,

    Europa und Asien entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.300 Mitarbeitende an 13 Standorten weltweit.

    Über AEQUITA:

    AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe, die weltweit in Transformationssituationen wie Carve-outs und Nachfolgeregelungen investiert. Mit derzeit elf Tochtergesellschaften in den Segmenten Chemie, Industriegüter/ -dienstleistungen und Automotive beschäftigt AEQUITA mehr als 19.000 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden Euro.

    Pressekontakt:

    AEQUITA SE & Co. KGaA
    Kolja Hübner
    Partner
    Gabrielenstr. 9, 80636 Munich
    T. +49 89 2620 4840-0
    E. mailto:contact@aequita.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181610/6244496 OTS: AEQUITA






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