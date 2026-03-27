BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den detaillierten Jahreszahlen des Spezialisten für für chronische und seltene Erkrankungen und Gesprächen mit dem Management senkte Analyst Michael Heider am Donnerstagabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028. Er hob jedoch das unverändert attraktive Geschäftsmodell und den starken Free Cashflow des Unternehmens positiv hervor./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 11,92EUR auf Tradegate (27. März 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

