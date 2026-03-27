Bitcoin fällt: Trumps verlängerte Iran-Frist treibt Anleger aus Krypto

Besonders stark betroffen ist XRP, das mit einem Wochenminus von über 6 Prozent zu den schwächsten großen Altcoins zählt. Solana und Cardano verlieren jeweils rund 3 Prozent.

Am Freitagmorgen zeigen sich die wichtigsten Kryptowährungen schwach. Bitcoin notiert bei rund 68.765 US-Dollar und liegt damit 1,7 Prozent im Minus. Auf Wochensicht summiert sich der Rückgang auf 2,4 Prozent. Auch Ethereum verliert deutlich und fällt um 2,6 Prozent auf etwa 2.064 US-Dollar, was einem Wochenverlust von 3,45 Prozent entspricht.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt um weitere 1,7 Prozent auf 2,36 Billionen US-Dollar. Parallel dazu fällt der Crypto Fear and Greed Index um weitere 2 Punkte auf 28.

Trump verlängert Pause

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die ursprünglich nur kurz angesetzte Pause geplanter Angriffe auf iranische Energieanlagen zu verlängern. In einem Beitrag auf Truth Social erklärte er, die Pause werde um zehn Tage verlängert, um laufenden diplomatischen Gesprächen Raum zu geben.

Die Verlängerung erfolge auf Wunsch der Regierung von Iran und verschiebt eine mögliche militärische Zuspitzung vorerst.

Gleichzeitig bleiben die Signale widersprüchlich: Während Washington auf Verhandlungen setzt, bestreitet der Iran direkte Gespräche. Die Entscheidung fällt damit in eine ohnehin angespannte Lage rund um die Straße von Hormus, die weiterhin stark eingeschränkt bleibt.

Institutionelle Anleger kaufen

Trotz der schwachen Kursentwicklung scheinen Institutionelle Investoren den Rückgang für Käufe zu nutzen. Bitcoin-ETFs verzeichneten in den vergangenen vier Wochen Zuflüsse von rund 2,5 Milliarden US-Dollar und konnten damit nahezu die Abflüsse seit Jahresbeginn kompensieren. Besonders Produkte großer Anbieter wie BlackRock gehören zu den wachstumsstärksten ETFs des Jahres.

Auch in XRP-ETFs fließt weiterhin Kapital: Seit Einführung entsprechender ETFs im November 2025 summieren sich die Nettozuflüsse auf über 1,4 Milliarden US-Dollar – trotz eines Kursrückgangs von rund einem Drittel in den vergangenen drei Monaten.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



