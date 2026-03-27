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    Finanzkonzern W&W verdient wie erwartet deutlich mehr - verhaltene Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • W&W steigert Überschuss 2025 von 35 auf 121 Mio
    • Erwartungen und eigenes Ziel für Gewinn erfüllt
    • Dividende 0,65 Euro bleibt auf Vorjahresniveau
    Finanzkonzern W&W verdient wie erwartet deutlich mehr - verhaltene Prognose
    Foto: Marijan Murat - dpa

    KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) hat den Gewinn wegen eines deutlich günstigeren Schadensverlaufs im Versicherungsgeschäft wie erwartet kräftig gesteigert. Der Überschuss sei 2025 von 35 Millionen Euro im Vorjahr auf 121 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Kornwestheim mit. Damit erfüllte W&W die Erwartungen der Experten und die eigene Zielsetzung eines deutlich höheren Gewinns. Schwächer als erwartet fiel dagegen die Gewinnprognose aus. Hier haben die von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt bisher mehr als die vom Konzern in Aussicht gestellten 120 bis 150 Millionen Euro auf dem Zettel. Die Dividende bleibt mit 0,65 Euro auf dem Niveau des Vorjahres./zb/stk

    Wuestenrot & Wuerttembergische

    -7,49 %
    -11,54 %
    -12,94 %
    -0,28 %
    +7,44 %
    -8,05 %
    -16,12 %
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    ISIN:DE0008051004WKN:805100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (27. März 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -11,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.




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