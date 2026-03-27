Finanzkonzern W&W verdient wie erwartet deutlich mehr - verhaltene Prognose
- W&W steigert Überschuss 2025 von 35 auf 121 Mio
- Erwartungen und eigenes Ziel für Gewinn erfüllt
- Dividende 0,65 Euro bleibt auf Vorjahresniveau
KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) hat den Gewinn wegen eines deutlich günstigeren Schadensverlaufs im Versicherungsgeschäft wie erwartet kräftig gesteigert. Der Überschuss sei 2025 von 35 Millionen Euro im Vorjahr auf 121 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Kornwestheim mit. Damit erfüllte W&W die Erwartungen der Experten und die eigene Zielsetzung eines deutlich höheren Gewinns. Schwächer als erwartet fiel dagegen die Gewinnprognose aus. Hier haben die von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt bisher mehr als die vom Konzern in Aussicht gestellten 120 bis 150 Millionen Euro auf dem Zettel. Die Dividende bleibt mit 0,65 Euro auf dem Niveau des Vorjahres./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie
Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (27. März 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -11,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
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heute wieder über 50T-Stück Umsatz bei steigenden Kursen. Das sieht nicht schlecht aus. Wenn die Zahlen am 27.03 gut sind, wird es wahrscheinlich den Kurs weiter anschieben.
Das z.Z. laufende ARP hat auf die aktuelle Kursentwicklung natürlich auch seinen Einfluß. Die Details sind durchaus interessant.
Je mehr ich über die Firma lese, desto eher denke ich - Nein Danke.