Finanzkonzern W&W verdient wie erwartet deutlich mehr - verhaltene Prognose

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (27. März 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -11,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.