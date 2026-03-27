Quantum eMotion Aktie - Kurs legt am 27.03.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Quantum eMotion Aktie. Mit einer Performance von +5,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Quantum eMotion Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9850€, mit einem Plus von +5,03 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

Obwohl sich die Quantum eMotion Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -36,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um -13,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Quantum eMotion -40,09 % verloren.

Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,80 % 1 Monat -38,55 % 3 Monate -36,07 % 1 Jahr +381,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Quantum eMotion-Aktie: Nutzer diskutieren Volatilität, Totalverlust‑Risiko und fehlende Umsätze sowie mangelnde Transparenz versus erreichte Meilensteine, Partnerschaften, CEO‑Insiderhaltung und Patentwert. Kontroverse über Chart‑Böden und Einstiegsniveaus dominiert.

Informationen zur Quantum eMotion Aktie

Es gibt 203 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 403,19 Mio. € wert.

Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?

Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.