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    Jungheinrich Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,32 % - 27.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Jungheinrich Aktie bisher Verluste von -5,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jungheinrich Aktie.

    Besonders beachtet! - Jungheinrich Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,32 % - 27.03.2026
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Jungheinrich ist ein führender Anbieter von Intralogistiklösungen, spezialisiert auf Gabelstapler und Lagertechnik. Das Unternehmen zählt zu den Top 3 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind KION, Toyota und Crown. Jungheinrich überzeugt durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen.

    Jungheinrich Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.03.2026

    Die Jungheinrich Aktie notiert aktuell bei 26,68 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,32 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,50  entspricht. Die Talfahrt der Jungheinrich Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,68, mit einem Minus von -5,32 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Jungheinrich Verluste von -19,76 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Jungheinrich Aktie damit um -0,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Jungheinrich bisher ein Minus von -20,67 %.

    Jungheinrich Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,07 %
    1 Monat -13,96 %
    3 Monate -19,76 %
    1 Jahr -16,02 %

    Informationen zur Jungheinrich Aktie

    Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

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    Ob die Jungheinrich Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jungheinrich Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jungheinrich

    -2,98 %
    -0,07 %
    -13,96 %
    -19,76 %
    -16,02 %
    -16,57 %
    -26,44 %
    +8,22 %
    +2.904,40 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993



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