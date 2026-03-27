Jungheinrich Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,32 % - 27.03.2026

Die Jungheinrich Aktie notiert aktuell bei 26,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,32 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,50 € entspricht. Die Talfahrt der Jungheinrich Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,68€, mit einem Minus von -5,32 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Jungheinrich ist ein führender Anbieter von Intralogistiklösungen, spezialisiert auf Gabelstapler und Lagertechnik. Das Unternehmen zählt zu den Top 3 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind KION, Toyota und Crown. Jungheinrich überzeugt durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Jungheinrich Verluste von -19,76 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Jungheinrich Aktie damit um -0,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Jungheinrich bisher ein Minus von -20,67 %.

Jungheinrich Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,07 % 1 Monat -13,96 % 3 Monate -19,76 % 1 Jahr -16,02 %

Informationen zur Jungheinrich Aktie

Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat 2025 trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds den Auftragseingang und Umsatz gesteigert, operativ aber wegen Sondereffekten deutlich weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von Jungheinrich

Kion Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %.

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Ob die Jungheinrich Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jungheinrich Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.